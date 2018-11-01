"Поширена проблема": Комаровський розповів, з чим пов'язано випадання волосся у дорослих і дітей

Фото: Колаж РБК-Україна

Важливо правильно підходити до вибору засобів по догляду за волоссям

Популярний лікар і телеведучий Євген Комаровський розповів своїм підписникам, що впливає на ламкість і випадання волосся, а також повідомив, як цього уникнути. Відповідний пост експерт опублікував у Instagram.

"Випадання волосся у дитини викликає сильне занепокоєння у матері. У свою чергу, для жінки проблема випадання волосся стоїть також гостро, адже пишні і сяючі локони є ознакою здоров'я і краси, а їх сильне випадання, як правило, викликає стан паніки і бажання негайно вирішити проблему", - пише доктор.

Наголошується, що випадання волосся - досить поширена проблема, яка може бути викликана різними причинами, однією з основних, за словами лікаря, є неправильний вибір засобів по догляду за волоссям. Дуже часто для волосся, в тому числі для дитячого, використовується дуже потужний шампунь з великим вмістом шкідливих компонентів у складі.

"Шкідливі хімічні речовини містяться в більшості шампунів як для дорослих, так і для дітей, а також різних бальзами, масках для догляду за волоссям та шкірою голови. Такі речовини в косметиці згубно впливають на стан волосся, послаблюючи цибулини, руйнуючи структуру волосся, внаслідок чого посилюється випадання", - стверджує експерт.



Скріншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)⠀

Комаровський радить обирати шампуні без агресивних хімічних компонентів, таких як содіум лаурил/лаурет сульфати, парабени і силікони. Дитячі шампуні не повинні містити сильних парфумерних віддушок і барвників.

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