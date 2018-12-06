Как с помощью макияжа избавиться от веснушек: советы топ-блогера

Фото: instagram.com/marimariamakeup

Инста-блогеры придумали новые хитрости для того, чтобы спрятать нежелательные веснушки

Веснушки - камень преткновения для многих девушек и, даже не смотря на то, что иметь "поцелуи солнышка" на своем лице — это мировой тренд, многие все же пытаются замаскировать их всеми возможными способами.

Худа Каттан, 32-летний топ-блогер в бьюти тематике в Instagram, в аккаунте которой более 15 миллионов подписчиков, подхватила тенденцию и поделилась полезным видео о том, как можно с помощью макияжа замаскировать веснушки.

Видео: Как с помощью макияжа замаскировать веснушки (instagram.com/hudabeauty)

Для начала следует нанести на спонж для макияжа жидкий праймер, его потребуется совсем немного, всего пару капель. Важно, чтобы в его состав входили светоотражающие частицы, они подсветят лицо изнутри, выполнив половину работы по маскировке.

Новинкой в маскировке веснушек будет хайлайтер теплого оттенка. Его можно нанести уже чуть щедрее. Потребуется помощь как спонжа, так и пальцев. По-другому аккуратного и равномерного нанесения не добиться.

Фото: Камуфляж - новый способ избавиться от веснушек (instagram.com/marimariamakeup)

Далее потребуется специальный камуфляжный консилер. Он лучше подстраивается под цвет кожи, чем обычный тональный крем, и обладает способностью полностью перекрывать ее поверхность. Его лучше наносить кистью, втамповывать краем косметического спонжа и немного растушевывать подушечками пальца. Это кремовое средство, как правило, очень плотное по текстуре и создаст стойкий комуфляж коже.

Фото: Добиться равномерного тона кожи - легко (instagram.com/marimariamakeup)

Останется только оформить скулы румянами, припудрить лицо и от веснушек не останется и следа.