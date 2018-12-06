Як за допомогою макіяжу позбавитися від ластовиння: поради топ-блогера

Фото: instagram.com/marimariamakeup

Інста-блогери придумали нові хитрощі для того, щоб приховати небажані ластовиння

Ластовиння - камінь спотикання для багатьох дівчат і, навіть не дивлячись на те, що мати "поцілунки сонечка" на своєму обличчі — це світовий тренд, багато хто все ж намагаютєся замаскувати їх усіма можливими способами.

Худа Каттан, 32-річний топ-блогер в б'юті тематиці в Instagram, за постами якої слідкують понад 15 мільйонів чоловік, підхопила тенденцію і поділилася корисним відео про те, як можна за допомогою макіяжу замаскувати ластовиння.

Відео: Як за допомогою макіяжу замаскувати ластовиння (instagram.com/hudabeauty)

Для початку слід нанести на спонж для макіяжу рідкий праймер, його потрібно зовсім небагато, всього пару крапель. Важливо, щоб до його складу входили світловіддзеркалюючі частинки, вони підсвітять лице зсередини, виконавши половину роботи з маскування.

Новинкою в маскуванні ластовиння буде хайлайтер теплого відтінку. Його можна нанести вже трохи щедріше. Потрібна допомога як спонжа, так і пальців. Інакше охайного і рівномірного нанесення не домогтися.

Фото: Камуфляж - новий спосіб позбавитися від ластовиння (instagram.com/marimariamakeup)

Далі буде потрібен спеціальний камуфляжний консилер. Він краще підлаштовується під колір шкіри, ніж звичайний тональний крем, та має здатність повністю перекривати поверхність. Його краще наносити пензлем, розтушовуваити краєм косметичного спонжа і трохи подушечками пальця. Це кремовий засіб, як правило, дуже щільний за текстурою і створить стійкий комуфляж шкірі.

Фото: Домогтися рівномірного тону шкіри - легко (instagram.com/marimariamakeup)

Залишиться тільки оформити рум'янами вилиці, припудрити обличчя і від ластовиння не залишиться й сліду.