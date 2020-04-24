Научила еще моя бабушка: Каменских поделилась действенными секретами красоты

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя поделилась секретами домашнего ухода

Настя Каменских не устает буквально каждый день делится с фолловерами своим жизненным опытом в абсолютно разных направлениях: от секретов красоты до отношений с близкими. Во время карантина Каменских решила подбодрить поклонников и занять их чем-то полезным. В связи с чем запустила мотивационный онлайн-курс “Жизнь в стиле NK”. Каждый день Настя делится своим опытом, а также дает задания поклонникам. Сегодня, 24 апреля певица рассказала о секретах красоты. Каменских раскрыла секрет от своей бабушки, рассказала, как ухаживает за кожей и расслабляется.

Отметим, что каждый день недели Настя “отмечает” определенной цветовой гаммой. К примеру, пятницы проходит под энергетикой розового оттенка, который символизирует красоту и женственность. Поэтому новый пост Настя посвящает своим женским секретам.

“Для меня внешняя красота - это в первую очередь, ухоженные волосы, чистая и ровная кожа, одежда и расслабленность”, — отмечает исполнительница.

Далее Настя подробно проходится по каждому из пунктов.

№1 Гардероб

Чтобы упорядочить свою жизнь, начните из порядка в шкафу. Переберите свою одежду. Станьте для себя же стильным критиком и безжалостно избавьтесь от того, что уже очень давно не носите. Отдайте эти вещи на переработку или благотворительность. Не оставляйте на “буду дома носить”. Девочки, дома тоже нужно быть красивой. Или займитесь творчеством и переделайте какую-то вещь, чтобы это было стильно.

Дальше подумайте, как будете сочетать вещи, которые оставляете в гардеробе. Примеряйте, экспериментируйте, фотографируйте и создавайте свои лукбуки. Потом будет легче решить, что надеть.

№2 Волосы

Сейчас об этом говорят и врачи, а меня этому научила еще моя бабушка! Проводите щеткой по волосам 100 раз в день. Делайте это медленно и осторожно. Не позволяйте волосам сильно запутываться - от этого волосы быстрее повреждаются.

За час до мытья массажируйте кожу головы 15 минут. Это увеличивает приток крови к луковицам и стимулирует рост волос. А еще это такой релакс. И мойте расческу как можно чаще. Она всегда должна быть чистой.

№3 Кожа

Устройте себе спа-день дома. Сделайте домашние маски. Уделите этому целый день. Ежедневно делайте легкий массаж лица пальцами или специальным роликом. Это не только разглаживает морщины и убирает отеки, но еще и делает ровный тон лица и четкий овал.

№4 Расслабление

Найдите то, что приносит вам удовольствие и расслабленность. Ванна с пеной, фильм, книга, медитация - что угодно. Помните, что расслабление - это ключ к счастью.

“Девчонки, я надеюсь, что была вам полезна. Давайте с вами тоже посекретничаем - делитесь в комментариях своими женскими штучками. И не забывайте, как и в прошлые дни, мы наполняемся розовым цветом - одеваем розовую кофточку, смотрим на розовый цвет) Сегодня полностью наш день”, — подытожила Настя.

Напомним, ранее Каменских в пижаме и без макияжа тронула признанием. Певица рассказала о значении своей любимой цепочки!