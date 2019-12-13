Просто и энергоемко: Анита Луценко показала упражнение для покатых плечей и ровной спинки (видео)

Анита Луценко даже во время периода активных съемок не забывает баловать поклонников полезными видео-советами. Отметим, что известная украинская фитнес-тренер является ведущей популярного проекта о похудении - Зважені та щасливі 9 сезон. Кстати, на днях прошел уже 16-й выпуск, по результатам которого проект покинул Александр Гончаров. Напомним, что на этой неделе Анита отправила участников шоу на курорт. Но не для загара, а в лучших традициях Зважених та щасливих. Также они посетили свое первое светское мероприятие в компании звезд и журналистов – пресс-показ первого выпуска проекта.

Однако помимо ТВ-проекта Анита также успевает собственными проектами заниматься. На этот раз фитнес-тренер предлагает уделить внимание осанке и рукам. Новое упражнение от Луценко направлено на укрепление рук, плечей, а также мышц спины.

“Простое, но энергоёмкое упражнение, а значит оно сжигает лишние ккал и расправляет плечи (как я люблю), и хорошо работает со всей задней частью тела и руками! 2 подхода по 20 раз! Выдох во время касания! Выполнила- ставь”, - комментирует видео Анита.

Видео: instagram.com/anitasporty

Кстати, буквально на днях Анита также удивила поклонников яркой сменой имиджа. Мало того, что тренер решила коротко подстричься. Луценко также решилась на вау-эксперимент и перекрасилась в розовый цвет.

Яркая Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Зважені та щасливі 9 сезон: как прошел 15-й выпуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Выпуск 15 от 05.12.2019

В шоу Зважені та щасливі 9 сезоне выпуске 15 от 05.12.2019 назревает серьезное соревнование за место в полуфинале на следующей неделе. Чтобы не вылететь, мужчинам придется сесть за руль трактора и… устроить гонки. В этом соревновании основной удар примут девушки. Им досталась нелегкая роль штурманов, только сидеть они будут не рядом с партнером, а на пяти шинах, привязанных к транспортным средствам. Каждая покрышка – голос против пары во время голосования. Задача девушек: снять их все прямо во время движения. Как команды выдержат проверку скоростью? Кто заслужит наказание от лагеря похудения? И кому этот конкурс будет стоить места в проекте? Смотрите онлайн Зважені та щасливі 2019 выпуск 15 на нашем YouTube-канале.