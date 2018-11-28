Профілактика раку грудей: як не пропустити тривожні сигнали

Фото: Самообстеження (колаж РБК-Україна)

Регулярні самообстеження і виявлення раку грудей на ранньому етапі значно підвищують шанси на повне одужання, наголошують лікарі

Самостійний і регулярний огляд грудей - важливий етап для раннього виявлення раку молочної залози. Результати лікування на ранніх стадіях захворювання частіше радують більш позитивним прогнозом.

Самообстеження грудей - важливий крок, який ви можете і повинні взяти на себе. RBC-Lite проконсультувався на цю тему з Валерієм Чешуком, онкологом-мамологом ММ "Добробут".

Поради по самообстеженню

Нехай самообстеження молочних залоз увійде у вас в звичку. Чим частіше ви оглядаєте свої груди, тим легше помітити зміни. Обстежуйте груди один раз на місяць.

Важливо робити огляд на 7-14 день менструального циклу (2-й тиждень), оскільки консистенція молочної залози може змінюватися в залежності від фази менструального циклу.

Фото: Валерій Чешук, онколог-мамолог ММ "Добробут" (прес-служба)

Якщо ви перебуваєте в менопаузі, виберіть певний день місяця, коли будете це робити.

Ознайомтеся з будовою молочної залози в різних її відділах. Умовно розділіть груди на 4 квадранта (верхній зовнішній/внутрішній, нижній зовнішній/внутрішній) і сосково-ареолярну зону. У кожній зоні відчуття при пальпації грудей різні.

Повідомте лікарю, якщо ви помітили зміни при пальпації молочної залози, і вони зберігаються протягом певного часу (наприклад, після наступного огляду).

Спростити процедуру допоможе підрозділ на кілька кроків:

Крок 1:

Почніть з огляду грудей в дзеркалі в положенні: плечі розправлені і руки на поясі.

На що потрібно звернути увагу:

- Симетричність правої і лівої грудей;

- Рівномірна, правильна форма;

- Шкіра без почервоніння, НЕ ущільнена, відсутні ділянки втягнення шкіри всередину, відсутнє втягнення соска.

Підніміть руки та зверніть увагу на ті ж пункти.

Фото: Якщо при самообстеженні помітні будь-які зміни, про це треба негайно повідомити лікарю (колаж РБК-Україна)

Крок 2:

Перевірте наявність виділень із сосків.

Крок 3:

Пропальпуйте молочні залози в положенні лежачи на спині (рука з боку досліджуваної молочної залози закинута за голову) використовуючи праву руку, щоб пропальпувати ліву залозу і навпаки. Пальпація здійснюється круговими рухами подушечками пальців. Пальці при цьому залишаються паралельно шкірі. Ви можете почати з соска, переміщаючись в більших колах, поки не досягнете зовнішнього краю грудей.

Спочатку проводиться так звана поверхнева пальпація. При цьому подушечки пальців не проникають в товщу молочної залози, а потім більш глибока (пальці дістають ребер). Необхідно обстежити також область пахв, де можна виявити збільшені лімфовузли.

Фото: Самодіагностика грудей (facebook.com/ulanasuprun)

Продовжіть пальпацію грудей в положенні стоячи/сидячи (рука з боку досліджуваної молочної залози закинута за голову).

Самоогляд в положенні лежачи і стоячи потрібно робити через те, що пухлини в нижній частині залози краще виявляти в положенні лежачи, а пухлини у верхній частині залози краще пальпуються в положенні стоячи.

Нагадаємо, Уляна Супрун наголосила на важливості самодіагностики, яка допоможе виявити рак на ранньому етапі.

Також ми розповідали про зірок, які змогли побороти рак грудей.

Відео: Як розпізнати симптоми серцевого нападу (video.rbc.ua)