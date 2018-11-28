Профілактика раку грудей: як не пропустити тривожні сигнали

Регулярні самообстеження і виявлення раку грудей на ранньому етапі значно підвищують шанси на повне одужання, наголошують лікарі
Самостійний і регулярний огляд грудей - важливий етап для раннього виявлення раку молочної залози. Результати лікування на ранніх стадіях захворювання частіше радують більш позитивним прогнозом.
Самообстеження грудей - важливий крок, який ви можете і повинні взяти на себе. RBC-Lite проконсультувався на цю тему з Валерієм Чешуком, онкологом-мамологом ММ "Добробут".
Нехай самообстеження молочних залоз увійде у вас в звичку. Чим частіше ви оглядаєте свої груди, тим легше помітити зміни. Обстежуйте груди один раз на місяць.
Важливо робити огляд на 7-14 день менструального циклу (2-й тиждень), оскільки консистенція молочної залози може змінюватися в залежності від фази менструального циклу.
Фото: Валерій Чешук, онколог-мамолог ММ "Добробут" (прес-служба)
Якщо ви перебуваєте в менопаузі, виберіть певний день місяця, коли будете це робити.
Ознайомтеся з будовою молочної залози в різних її відділах. Умовно розділіть груди на 4 квадранта (верхній зовнішній/внутрішній, нижній зовнішній/внутрішній) і сосково-ареолярну зону. У кожній зоні відчуття при пальпації грудей різні.
Повідомте лікарю, якщо ви помітили зміни при пальпації молочної залози, і вони зберігаються протягом певного часу (наприклад, після наступного огляду).
Спростити процедуру допоможе підрозділ на кілька кроків:
Крок 1:
Почніть з огляду грудей в дзеркалі в положенні: плечі розправлені і руки на поясі.
На що потрібно звернути увагу:
- Симетричність правої і лівої грудей;
- Рівномірна, правильна форма;
- Шкіра без почервоніння, НЕ ущільнена, відсутні ділянки втягнення шкіри всередину, відсутнє втягнення соска.
Підніміть руки та зверніть увагу на ті ж пункти.
Фото: Якщо при самообстеженні помітні будь-які зміни, про це треба негайно повідомити лікарю (колаж РБК-Україна)
Крок 2:
Перевірте наявність виділень із сосків.
Крок 3:
Пропальпуйте молочні залози в положенні лежачи на спині (рука з боку досліджуваної молочної залози закинута за голову) використовуючи праву руку, щоб пропальпувати ліву залозу і навпаки. Пальпація здійснюється круговими рухами подушечками пальців. Пальці при цьому залишаються паралельно шкірі. Ви можете почати з соска, переміщаючись в більших колах, поки не досягнете зовнішнього краю грудей.
Спочатку проводиться так звана поверхнева пальпація. При цьому подушечки пальців не проникають в товщу молочної залози, а потім більш глибока (пальці дістають ребер). Необхідно обстежити також область пахв, де можна виявити збільшені лімфовузли.
Фото: Самодіагностика грудей (facebook.com/ulanasuprun)
Продовжіть пальпацію грудей в положенні стоячи/сидячи (рука з боку досліджуваної молочної залози закинута за голову).
Самоогляд в положенні лежачи і стоячи потрібно робити через те, що пухлини в нижній частині залози краще виявляти в положенні лежачи, а пухлини у верхній частині залози краще пальпуються в положенні стоячи.
Нагадаємо, Уляна Супрун наголосила на важливості самодіагностики, яка допоможе виявити рак на ранньому етапі.
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