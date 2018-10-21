"Важливо для раннього виявлення раку молочної залози": Супрун нагадала про самодіагностики

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Щороку багато українців обох статей отримують діагноз "рак молочної залози"

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Супрун, яка разповiла як українців дурять на продажу ліків, нагадала про дуже важливу, але разом з тим, просту, звичку регулярно проводити самодіагностику. Чиновниця рекомендує робити її кожен місяць кожній жінці старше 20-ти років. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Прості речі рятують життя. Наприклад, звичка щомісяця самостійно обстежити груди кожній жінці, яка старше 20 років. Це важливо для раннього виявлення раку молочної залози - найпоширенішого онкологічного захворювання серед жінок. Щорічно півмільйона жінок на планеті помирають через нього. Проте слід розуміти, що рак грудей хворіють і чоловіки", - зазначила у публікації Уляна.

Згідно з даними Національного канцер-реєстру, в минулому році діагноз "рак молочної залози" був поставлений 14170 українцям, зокрема, 14057 жінкам і 113 чоловікам.

У 2017-му році від раку грудей померли 5774 жінки і 49 чоловіків. Щотижня близько 110 людей в Україні помирає від цього страшного діагнозу.

"Не треба ховатися від цієї інформації. Ми краще озброєні проти хвороби, коли знаємо про неї все! Крім щомісячного самообстеження всім жінкам слід регулярно проходити огляди у лікаря: мамолога - не рідше одного разу на 1-2 роки; жінкам старше 50 років - кожні два роки здійснювати мамографічні обстеження", - сказала Супрун.

Також Уляна Супрун підкреслила, що, як чоловікам, так і жінкам необхідно пройти консультацію з приводу того, як часто необхідно проходити огляди у фахівця. Лікар розбирається в тому, які фактори ризику можуть вплинути на розвиток раку.

У разі будь-яких змін у молочних залозах слід негайно звертатися до лікаря. При виявленні хвороби на ранній стадії вона успішно лікується: на I стадії - у 95% жінок, на ІІ стадії - у 80%, на III стадії - у 50% жінок.

На жаль, на ранніх стадіях смертельне захворювання протікає безсимптомно, у кожної четвертої жінки рак грудей діагностують вже на III-IV стадії, коли ефективність лікування значно знижується. Тому, якщо є болі в грудях або дуже болючі місячні, то потрібно відразу звернутися до медиків.

"найвищі показники захворюваності на рак молочної залози - серед українок старше 60 років, хоча вже з 30 років істотно частішають випадки захворювання. Крім регулярних обстежень пам'ятайте, що здоровий спосіб життя відіграє істотну роль у запобіганні хвороби! Він включає відмову від куріння, алкоголю, фізичну активність і здорове харчування", - резюмувала Уляна Супрун.

Скріншот поста аккаунта (facebook.com/ulanasuprun)

Фото: самодіагностика молочної залози (facebook.com/ulanasuprun)

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Відео: (video.rbc.ua)