"Принципиальная позиция": эффектная Лилия Ребрик рассказала о косметике на отдыхе

Энергичная Лилия Ребрик не перестает удивлять поклонников своей трудоспособностью и энтузиазмом: она ведет утренние эфиры на телеканале "Украина", играет в театре, снимается в кино, а свободное время посвящает путешествиям с семьей. Недавно "дикая семейка" в полном составе (муж теледивы Андрей Дикий и две дочки – Диана и Полина) вернулись после недельного отпуска, который провела в Турции, но в Киеве звезда, невзирая на выходные, вышла на съемочную площадку.

Работа начались с самого утра. Лилии сделали яркий и эффектный макияж с акцентом на алые губы. Фото мейкапа телезвезда похвасталась в Instagram.

Ребрик запечатлена в платье фисташкового оттенка. Ее волосы завиты в крупные локоны, а на губах играет улыбка.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Знаменитость решила поделиться с поклонниками тонкостями своего макияжа на отдыхе. Оказалось, что Лилия вовсе не берет с собой косметичку, а ограничивается лишь красной помадой – для особых случаев.

"До зйомок готова... Цілий тиждень моє обличчя не бачило взагалі косметики, тільки сонцезахисний крем. Кайф! Взагалі, до речі, на моря не беру ніколи косметичку. Це принципова позиція (тільки червона помада - провсяк випадок). А ви якою себе любите більше? З макіяжем чи без?" - поинтересовалась она у фолловеров.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники Лилии не смогли оставить ее без комплиментов и отметили, что звезда одинаково хороша с макияжем и без него.

"Ліля, ви дуже гарна навіть без макіяжу", "Яка гарна!", "Красива в любом виде", "Красуня", "Гарнюща жінка", "Вау! Красотка!", "Наша красуня!", "Ви завжди красуня!", "Красавица с очаровательным красивым личиком и прекрасной фигурой", - одарили комплиментами звезду комментаторы.

Скриншот комментариев

Напомним, что Лилия Ребрик очаровала поклонников душевными снимками веселого семейного отдыха на море.

Ранее Лилия Ребрик похвастались турецким загаром, позируя в компании любимого мужа.