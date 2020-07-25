Как правильно ухаживать за кожей лица летом: эксперты поделились ценными советами

Летом возникает необходимость пересмотреть свой уход за кожей лица, ведь в данную пору года высокая температура воздуха, влажность либо интенсивное ультрафиолетовое излучение могут сказаться крайне негативно.

Все эти факторы могут вызывать повышенное потоотделение, расширение пор, обезвоженность кожи, солнечные ожоги и прочие проблемы. Поэтому не стоит забывать про потребность в уходе за лицом.

Во-первых, кожа нуждается в регулярной очистке. Очищать кожу необходимо утром и вечером. Если нет возможности умыться, то воспользуйтесь влажными салфетками либо минеральной водой.

Отдавать предпочтение лучше легким текстурам и минимизировать количество макияжа, ведь чем больше слоев имеет ваш макияж, тем более усиливается работа потовых желез.

Обладатели сухой кожи в летний период могут использовать легкие эмульсии и флюиды. А обладатели жирной - гели либо легкие эмульсии с матирующим эффектом. Желательно, чтобы летний крем содержал не только увлажняющие вещества, но и необходимые антиоксиданты.

Также не стоит забывать про пилинги, их рекомендуется делать регулярно. А обладателям чувствительной кожи лучше включить в свой уход антикуперозные средства.

Очень хорошо на кожу влияют маски с глиной, поскольку они способствуют очищению и уменьшению пор. Если кожа проблемная - лучше всего приобрести противовоспалительную маску.

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