Как правильно и часто надо взвешиваться: шпаргалка в помощь худеющим

Эксперт пояснила, когда лучше взвешиваться
Грамотный контроль веса – одна из важных составляющих процесса похудения. Частота взвешиваний и благоприятный период для контроля этого показателя – залог достоверности информации на весах. Чтобы показания прибора вас не расстраивал лишний раз, диетолог Ольга Усенко рассказала, когда и как следует правильно взвешиваться. К слову, ранее она научила грамотно выбирать сухофрукты, а теперь решила поднять другую актуальную тему на странице в Instagram.
Эти вопросы задает себе каждый, кто приходит к похудению. Правильно взвешиваться, раз в месяц, но для пущего контроля можно и раз в неделю, правда, пропускать 1-2 дня до овуляции и 5 дней перед критическими днями, а также весь период критических дней мы тоже не взвешиваемся.Таким образом, выходит взвешивание не чаще 2-х - 3-х раз в месяц.
Оптимальный вариант контроля - через 3-4 дня после окончания критических дней и после овуляции, если вы в этот период отекаете, тоесть после середины цикла.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Почему нет смысла взвешиваться каждый день или несколько раз в день:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Если взвешиваться каждые 2 часа в течение дня, то эти собранные данные не будут нести смысловой нагрузки.
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