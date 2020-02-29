Похудела на 15 килограммов: певица Ассоль поделилась своими правилами питания

Украинская певица Екатерина Гуменюк, которая больше известна как Ассоль, в этом году попробовала свои силы в Нацотборе на Евровидение 2020, однако не смогла пробиться в финал. К слову, в прошлом году артистка вышла замуж и с удовольствием радовала поклонников красочными кадрами со свадьбы и медового месяца на Маврикии. Многие отметили стройную фигуру девушки, так что она решила поделиться своими секретами красоты.

Ассоль опубликовала в своем Instagram эффектный кадр, на котором она позирует у дерева в черном купальнике, восхищая точеными формами. Певица призналась, что несколько лет назад она похудела на 15 килограммов, однако сделала это неправильно.

Фото: Ассоль (instagram.com/assolmusic)

"Хочу поделиться с каждым из вас своим рационом, и основными правилами, которых следует придерживаться каждому человеку, который любит себя и придерживается (или хотя бы старается) здорового образа жизни. Мой путь начался с того, что лет 7 назад я похудела на 15 кг, но то КАК я похудела , было абсолютно неправильно потому что я полностью отказалась от еды, практически не ела ничего, кроме одного сухарика в день и оооочень большого количества воды. Похудела я очень быстро и очень экстремально. Долгое время у меня не менялся вообще вес. Несмотря даже на то что я практически ничего не ела и при этом занималась спортом. Естественно я не могла понять, в чем же дело, мне казалось я все делаю правильно, и килограмы должны просто таять, но не происходило, ровным счётом НИЧЕГО... Так произошло моё знакомство с диетологом, она развенчала мои мой миф о том, что схема «не едим» работает. Оказалось все ровным счётом наоборот!" - поделилась артистка.

Эксперт помог девушке наладить питание и сдвинуть процесс с мертвой точки.

"Попав к диетологу, мой мир просто перевернулся. Оказывается, от того что я не ела, мой организм прибывал в постоянном стрессе и копил и запасался тем что я хоть иногда кушала, плюс это приводило к задержке жидкости. Мы составили для меня тот рацион, который подходит конкретно моего организму, исходя из анализов, которые я сдала накануне (кстати их было ооочень много, и каждый показатель мы подробно обсудили, это очень интересно!)", - рассказала исполнительница.

Фото: Ассоль (instagram.com/assolmusic)

Ассоль поделилась принципами питания, которые помогают ей поддерживать фигуру и хорошо себя чувствовать.

"Я не могу писать конкретное меню, так как это очень индивидуальная вещь, но!

Тем не менее, я очень хочу поделиться с вами основными правилами которые актуальны ВСЕГДА и для КАЖДОГО:



1. Не голодать, по крайней мере для меня это правило было под номером один, так как я привыкла считать что так правильно, и так мы худеем, но НЕТ.



2. Завтрак должен быть ВСЕГДА! Прием еды утром, позволяет запуститься нашему организму и активировать метаболизм. Я никогда не завтракала раньше, даже когда училась в школе, еда в меня просто не лезла. Так было и сейчас, первую неделю, но зато спустя время, я уже вообще не могла понять как я обходилась без завтрака", - отметила звезда.

Фото: Ассоль (instagram.com/assolmusic)

Напомним, Ассоль похвасталась точеной фигурой в купальнике во время медового месяца.