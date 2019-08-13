Чому не йдуть зайві кіло: топ-4 прихованих причини, які заважають схуднути

Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)

Експерт пояснила, що заважає попрощатися із зайвими кіло

Нічого не засмучує тих, хто худне так, як зрадницьки стрілка ваг на невтішній цифрі. Але в чому справа, якщо і тренуєшся, і режиму харчування дотримуєшся, а вага ніяк не йде? Експерт по схудненню і правильному харчуванню Катя Медушкина знає відповідь. Вона поділилася в instagram списком прихованих причин, які заважають позбутися зайвих кіло.

На перший погляд ці чотири причини здаються і зовсім несуттєвими, але варто придивитися уважніше і виявиться, що саме вони гальмують нас на шляху до стрункості.

Топ-4 причини, які заважають схуднути:

Недотримання режиму сну

Ви можете не худнути тільки тому, що організм перебуває в стресі через нестачу сну. Хочете схуднути - час для сну шукати доведеться.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Неточність у підрахунках

Таке зазвичай буває, якщо ви їсте не вдома. Коли не знаєте, з чого приготована страва в кафе - складно порахувати точну калорійність.

У цих кафе ще одна небезпека - кава. Але не сама кави, а добавки. Схопили по дорозі латте з сиропом, вважайте, пообідали. Так що не забувайте враховувати рідкі калорії. І не тільки "рідкі". Може, ви просто забуваєте записати якийсь із прийомів їжі протягом дня?

А буває таке: начебто весь раціон на день розрахували, але не зважили. Їсти "на око" - не працює, коли ви хочете схуднути.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Відсутність дисципліни

Треба стежити за прийомами їжі, не забувати перекушувати, не пропускати обід. Тому що, якщо ви його пропустили - чекайте ввечері голод в гості. Ви автоматом з'їсте на вечерю більше, ніж було потрібно.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дієти

Вага може стояти на місці, якщо в минулому ви захоплювалися дієтами. Організму потрібно відновитися і привести в порядок обмін речовин. На це потрібен час, так що ні в якому разі не знижуйте добовий калораж менше, ніж на 20%.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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