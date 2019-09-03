"Перестал соображать": Потап с Каменских пожаловался на утренние тренировки (видео)

Настя Каменских и Потап превратили тренировки в свой стиль жизни. Буквально ежедневно они стараются уделяют время спорту и стараются не пропустить ни одной тренировки - особенно Настя. При этом каждый раз звездная пара музыкантов старается разнообразить физические нагрузки. К примеру, недавно Каменских решила попробовать заниматься його. Необычный йога-ретрит занял у нее 5 дней. И все это время певица делилась с многотысячной армией поклонников полезными фото и видео. Певица подчеркнула, что ей очень нравится познавать и кайфовать во время этого. Ведь Настя неоднократно отмечала, что йога - это также и процесс самопознания, раскрытия своего внутреннего мира.

После йоги Камеснких вновь вернулась к более насыщенным тренировкам и тяжелым нагрузкам. А вместе со своей любимой занимается и Потап. Так, на свое страничке в сети instagram Каменских опубликовала новое утреннее видео, которое было записано еще 5:50 утра!

Настя и Потап едут в машине - как обычно, на тренировку в столичный ботсад. На улице еще темно.

“Всем доброе утро. Сейчас 5:50 и мы с Лешкой едем на спортик”, - позитивно отмечает Каменских.

А вот Потап более “уставший”.

“Доброе утро. Точнее, доброй ночи всем. Вообще 5:50 второй день подряд - это очень тяжело вставать, - жалуется Потап. - Второе - тренировка клевая. Ну просто я вчера дожил до семи вечера. Я просто перестал соображать. Если сегодня до девяти вечера доживу, будет хорошо”.

“Зато утро такое классное”, - подытожил Потап и нежно посмотрел на Настю. Соответствующее видео было опубликовано в twitter-аккаунте MyGlamWish.

Утреняя тренировка Потапа и Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, ранее Настя Каменских растрогала счастливым фото с Потапом после разлуки. Отметим, что все время, пока Настя занималась йога-ретритом, Потап был на концертах.