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Анита Луценко дала советы, как питаться на период карантина

Lite » Красота 07.04.2020 - 13:33
Анита Луценко дала советы, как питаться на период карантина
Фото: Анита Луценко (instagram.com/anitasporty)

А вот Монро рассказала, как поддерживает себя в форме на карантине

Для многих людей на карантине главным развлечением стали набеги на холодильник. Но продолжая в том же духе, есть риск к лету существенно набрать вес. В программе «Зірковий шлях», которая выходит по будням в 9:30 на канале «Украина», травести-дива Монро рассказала, как занимается спортом, чтобы держать себя в форме, а фитнес-тренер Анита Луценко поделилась удачным вариантом питания на неделю.

Чтобы быть стройной, Монро на карантине не только изменила свое меню, но и каждый день бегает по полчаса, а также занимается гимнастикой на балконе.

«Это и йога, и стретчинг, и силовые упражнения, и приседания. А потом я еще могу дополнительно на коврике порастягиваться – утром и вечером. Не ем сладкое, мучное, сдобу, булочки, пирожки и все, что содержит дрожжи», – призналась Монро в интервью каналу «Украина».

Анита Луценко дала советы, как питаться на период карантина

Анита Луценко

Вообще диетологи советуют в это непростое карантинное время питаться так, чтобы половину тарелки занимали овощи, также не забывать о белках и углеводах. Фрукты можно только по одному, максимум два в день. Есть стоит три раза в день, чтобы промежутки между приемами пищи были 3-4 часа. Фитнес-тренер Анита Луценко предлагает такой способ питания:

«Нужно все время чередовать – овощи, каши. Варианты белка – 2 раза в неделю есть мясо, 2 раза – рыбу, 2 раза – птицу», – поделилась Анита Луценко в эфире программе «Зірковий шлях».

На время карантина фитнес-тренер проводит марафон «14 дней без сахара», не позволяя есть сладкое и даже сухофрукты, в которых содержится сладкое «зло».

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