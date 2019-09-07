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Правильное начало дня: диетолог рассказала, каким должен быть завтрак

Lite » Еда 07.09.2019 - 08:34
Правильное начало дня: диетолог рассказала, каким должен быть завтрак
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт поделилась секретами полезного завтрака

Завтрак - важный прием пищи, поэтому имеет большое значение, как вы начнете сво день, особенно для тех, кто следит за своим весом и здоровьем. Ранее диетолог Светлана Конакова рассказала, что не стоит употреблять на завтрак. А вот каким он должен быть, раскрыла эксперт по похудению Инна на своей странице в Instagram.

"Если вы с утра не поели в течении часа - ничего страшного не произойдет! Также ничего не произойдет, если вы поели через 2-3 часа после пробуждения, когда добрались до работы и раскидали все срочные дела. Вопрос скорее не во времени первого приема пищи. А в том - ЧТО вы съедите", - отмечает диетолог.

Если вы поели через 3 часа после пробуждения, но завтрак полноценный, включает сложные углеводы, белки, жиры, клетчатку - все будет отлично.

Правильное начало дня: диетолог рассказала, каким должен быть завтрак
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

А если вы убежали из дома и по дороге перехватываете Фаст-фудом, или добрались до работы и вместо завтрака у вас кофе с шоколадкой - это точно будет отражаться на фигуре и здоровье.


Чем отличается грамотный завтрак:
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Разные нутриенты.

  • Углеводы (сложные) - дадут долгий заряд энергии;
  • Жиры дадут долгое чувство сытости;
  • Белки ускорят обмен веществ после ночи.

В завтрак спокойно можно добавить фрукты, но как дополнение, а не основную еду. Сладости, а значит простые углеводы, на завтрак лучше не есть, особенно на голодный желудок. Это спровоцирует повышение сахара в крови и повышеную выработку инсулина. Для снижения веса это плохо, да и чувство сытости будет очень кратковременное.

Правильное начало дня: диетолог рассказала, каким должен быть завтрак
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

Чай/Кофе - прекрасно! А вот свежевыжатый сок не даст нам пользы, а вот навредить - запросто.
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Экспериментируйте, завтрак может быть очень разным, но должен нести питательную ценность для организма. А время завтрака выбирайте комфортное, исходя из своего режима.

Правильное начало дня: диетолог рассказала, каким должен быть завтрак

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, диетолог Ольга Усенко поделилась действенными способами, как не заедать прием пищи сладким.

Также диетолог Катерина Кабашная рассказала, как избежать срывов и переедания в процессе похудения.

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