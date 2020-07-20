Нутрициолог развенчала топ-3 мифа, которые мешают похудеть

Иллюстративное фото (pexels.com)

Вера в эти заблуждения может встать на вашем пути к стройности

Есть несколько весьма популярных заблуждений о похудении, которые не только не помогают снизить вес, а даже мешают этому. Нутрициолог Надежда Пахирко рассмотрела на своей странице в Instagram топ-3 популярных мифа, которые зачастую мешают вам худеть и получить желаемый результат.

Читайте, узнавайте правду, применяйте и худейте правильно.

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МИФ 1. Рисовая мука помогает похудеть.

Неправда.

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Рисовая мука имеет более высокую калорийность, чем пшеничная мука высшего сорта - 371 ккал против 334 ккал.

Рисовая мука имеет высоченный гликемический индекс (относительный показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня сахара в крови). ГИ 95 рисовая против ГИ 85 пшеничная вс.

У рисовой муки есть одно преимущество - она не содержит глютен. И подходит людям страдающим непереносимостью глютена.

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На снижение веса рисовая мука никакой пользы не оказывает. Эта выпечка не дает сытости, т.к углеводы в рисовой муке быстрые. Они быстро отдают энергию в кровь, неизрасходованная энергия идет в запасы. Возникает резкий голод (из-за скачков сахара), это провоцирует тягу к сладкому.

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А для снижения веса нужны сложные (медленные) углеводы, которые дают длительную сытость и снижают тягу к сладкому.

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Я рекомендую использовать цельнозерновую муку грубого помола - любую. Например, пшеничную или ржаную, можно и рисовую, но обязательно цельнозерновую.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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МИФ 2. Буду есть маленькие порции, быстрее похудею.

Неправда.

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У каждого человека есть свою суточная норма калорий для обеспечения основных функций и систем.

Если сильно занизить эту цифру, организм будет страдать от нехватки энергии и будет защищаться - снижение веса остановиться, возникнет сильный голод, тяга к мучному и сладкому, что в итоге приведет к срыву и проблемам со здоровьем.

Обязательно посчитайте свою норму калорий и ешьте на 20% меньше. Это безопасно и сытно.

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МИФ 3. В яйцах много холестерина, с ними не похудеешь.

Неправда.

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Яйца содержат фосфолипиды, которые снижают уровень «плохого» холестерина и регулирует жировой обмен в организме, не давая лишнему жиру отложиться у вас на боках и бедрах.

Яйца без опасений можно включать в свой рацион на ежедневной основе.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, что ранее диетолог Ольга Усенко рассказала, как правильно употреблять фреши.