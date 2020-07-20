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Нутриціолог розвінчала топ-3 міфи, що заважають схуднути

Понеділок 20 липня 2020 12:34
Нутриціолог розвінчала топ-3 міфи, що заважають схуднути
Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Віра в ці помилки може стати на вашому шляху до стрункості

Є кілька досить популярних оман про схуднення, які не тільки не допомагають знизити вагу, а навіть заважають цьому. Нутриціолог Надія Пахирко розглянула на своїй сторінці в Instagram топ-3 найпопулярніших міфи, які найчастіше заважають вам худнути і отримати бажаний результат.

Читайте, пізнавайте правду, застосовуйте і худніть правильно.

МІФ 1. Рисове борошно допомагає схуднути.
Неправда.

  • Рисове борошно має більш високу калорійність, ніж пшеничне борошно вищого сорту - 371 ккал проти 334 ккал.
  • Рисове борошно має високий глікемічний індекс (відносний показник впливу вуглеводів у продуктах харчування на зміну рівня цукру в крові). ГІ 95 рисова проти ГІ 85 пшеничне вс.
  • у рисового борошна є одна перевага - воно не містить глютен. І підходить людям, які страждають непереносимістю глютену.


На зниження ваги рисове борошно ніякої користі не надає. Ця випічка не дає ситості, так вуглеводи в рисовому борошні швидкі. Вони швидко віддають енергію у кров, невитрачена енергія йде в запаси. Виникає різкий голод (через стрибків цукру), це провокує тягу до солодкого.

А для зниження ваги потрібні складні (повільні) вуглеводи, які дають тривалу ситість і знижують тягу до солодкого.

Я рекомендую використовувати цільнозернове борошно грубого помелу - яку. Наприклад, пшеничне або житнє, можна і рисову, але обов'язково цільнозернове.

Нутриціолог розвінчала топ-3 міфи, що заважають схуднути

Ілюстративне фото (pexels.com)


МІФ 2. Буду їсти маленькі порції, швидше схудну.
Неправда.

У кожної людини є своє добова норма калорій для забезпечення основних функцій і систем.

Якщо сильно знизити цю цифру, організм буде страждати від нестачі енергії і буде захищатися - зниження ваги зупинитися, виникне сильний голод, тяга до борошняному і солодкому, що в підсумку призведе до зриву і проблем зі здоров'ям.

Обов'язково порахуйте свою норму калорій і їжте на 20% менше. Це безпечно і ситно.

МІФ 3. У яйцях багато холестерину, з ними не схуднеш.
Неправда.

Яйця містять фосфоліпіди, які знижують рівень «поганого» холестерину і регулює жировий обмін в організмі, не даючи зайвому жиру відкластися у вас на боках і стегнах.

Яйця без побоювань можна включати в свій раціон на щоденній основі.

Нутриціолог розвінчала топ-3 міфи, що заважають схуднути

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Усенко розповіла, як правильно вживати фреші.

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