Новорічний детокс: худнемо після свят

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Після смачного і ситного новорічного столу саме час провести новорічний детокс

Якщо виникло бажання з 2 січня сісти на жорстку дієту або поголодувати день-другий, женете ці думки подалі. Тільки з допомогою грамотного детокса схуднення пройде легко, а результат закріпиться надовго. Лише п'ять порад допоможуть прийти у форму всього за тиждень.

1. Пийте воду

Детокс починати потрібно з води, вона прискорить метаболізм і очистить організм. Питний раціон - це важлива частина ваших зусиль по контролю ваги.

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2. Вживайте рослинний білок

Після застілля з великою кількістю ковбас і м'яса у всіх його видах, організму все важче справлятися з переварюванням тваринного білка, спробуйте замінити його на рослинний, так ви дасте органів травлення перепочинок. Також, можна додати в раціон кисло-молочні продукти і морепродукти.

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3. Додайте клітковину

Включіть в раціон більше клітковини, вона допомагає впоратися з накопиченими токсинами. Клітковина міститься у фруктах, овочах, морських водоростях і грибах, також нею багаті крупи, цільнозерновий хліб і висівки.

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4. Їжте невеликими порціями

Розтягнутий шлунок, після пишних застіль варто привести в норму, в цьому допоможе зменшення порцій їжі. Можна скористатися правилом "однієї жмені": в кожний прийом їжі з'їдайте стільки, скільки поміститися в одній жмені.

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5. Відновіть ресурси

Коли галасливі свята пройдуть варто відновити свої внутрішні ресурси. Зробити це можна за допомогою прогулянок, йоги, улюбленого хобі або вправ. Відновивши внутрішній баланс, схуднути буде легше.

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