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Новорічний детокс: худнемо після свят

Lite » Краса і здоров'я 01.01.2019 - 07:38
Новорічний детокс: худнемо після свят
Фото: pixabay.com

Після смачного і ситного новорічного столу саме час провести новорічний детокс

Якщо виникло бажання з 2 січня сісти на жорстку дієту або поголодувати день-другий, женете ці думки подалі. Тільки з допомогою грамотного детокса схуднення пройде легко, а результат закріпиться надовго. Лише п'ять порад допоможуть прийти у форму всього за тиждень.

1. Пийте воду
Детокс починати потрібно з води, вона прискорить метаболізм і очистить організм. Питний раціон - це важлива частина ваших зусиль по контролю ваги.

Новорічний детокс: худнемо після свят

Фото: pixabay.com

2. Вживайте рослинний білок
Після застілля з великою кількістю ковбас і м'яса у всіх його видах, організму все важче справлятися з переварюванням тваринного білка, спробуйте замінити його на рослинний, так ви дасте органів травлення перепочинок. Також, можна додати в раціон кисло-молочні продукти і морепродукти.

Новорічний детокс: худнемо після свят

Фото: pixabay.com

3. Додайте клітковину
Включіть в раціон більше клітковини, вона допомагає впоратися з накопиченими токсинами. Клітковина міститься у фруктах, овочах, морських водоростях і грибах, також нею багаті крупи, цільнозерновий хліб і висівки.

Новорічний детокс: худнемо після свят

Фото: pixabay.com

4. Їжте невеликими порціями
Розтягнутий шлунок, після пишних застіль варто привести в норму, в цьому допоможе зменшення порцій їжі. Можна скористатися правилом "однієї жмені": в кожний прийом їжі з'їдайте стільки, скільки поміститися в одній жмені.

Новорічний детокс: худнемо після свят

Фото: pixabay.com

5. Відновіть ресурси
Коли галасливі свята пройдуть варто відновити свої внутрішні ресурси. Зробити це можна за допомогою прогулянок, йоги, улюбленого хобі або вправ. Відновивши внутрішній баланс, схуднути буде легше.

Новорічний детокс: худнемо після свят

Фото: pixabay.com

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