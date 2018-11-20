Ночные перекусы: ученые сообщили об опасности поздних трапез

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Плотные ужины могут стать причиной возникновения опасных заболеваний

Поздний ужин может вызывать проблемы с сердечно-сосудистой системой, гипертонию и диабет. Об этом сообщает издание 7 Med News.

Специалисты Американской кардиологической ассоциации провели масштабное исследование и выяснили, что ночные перекусы повышают риск возникновения серьезных заболеваний.

Для исследования были приглашены 13 тысяч добровольцев в возрасте от 18 до 76 лет. Все респонденты перед началом эксперимента заполнили анкеты, в которых указали свои предпочтения в еде и привычки.

Более половины участников сообщили, что привыкли поздно ужинать и при этом употреблять тяжелую пищу для желудка. Всех добровольцев попросили придерживаться привычного уклада жизни, но при этом регулярно сдавать анализы.

Выяснилось, что у тех, кто привык по вечерам плотно перекусывать, был повышен уровень сахара в крови. Также у них был повышен уровень инсулина и кровяное давление.

А у тех, кто регулярно на ночь употреблял жирные и калорийные продукты, был повышен еще и уровень холестерина.

Ученые отметили, что данные факторы свидетельствуют о том, что вечерние и ночные перекусы грозят ожирением, развитием сахарного диабета второго типа, тромбозом, гипертонией и проблемами с сердечно-сосудистой системой.

Кроме того, у многих добровольцев уже были обнаружено состояние, которое медики называют преддиабетным. Это состояние организма в 70% случаев переходит в диабет второго типа.

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Видео: РБК-Украина