Нічні перекуси: вчені повідомили про небезпеку пізніх трапез

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Щільні вечері можуть стати причиною виникнення небезпечних захворювань

Пізня вечеря може викликати проблеми із серцево-судинною системою, гіпертонію і діабет. Про це повідомляє видання 7 Med News.

Фахівці Американської кардіологічної асоціації провели масштабне дослідження і з'ясували, що нічні перекуси підвищують ризик виникнення серйозних захворювань.

Для дослідження були запрошені 13 тисяч добровольців у віці від 18 до 76 років. Всі респонденти перед початком експерименту заповнили анкети, в яких вказали свої переваги в їжі і звички.

Більше половини учасників повідомили, що звикли пізно вечеряти і при цьому вживати важку їжу для шлунка. Всіх добровольців попросили дотримуватися звичного укладу життя, але при цьому регулярно здавати аналізи.

З'ясувалося, що у тих, хто звик вечорами щільно перекушувати, був підвищений рівень цукру в крові. Також у них був підвищений рівень інсуліну і кров'яний тиск.

А у тих, хто регулярно на ніч вживав жирні і калорійні продукти, був підвищений ще і рівень холестерину.

Вчені відзначили, що дані фактори свідчать про те, що вечірні та нічні перекуси загрожують ожирінням, розвитком цукрового діабету другого типу, тромбозом, гіпертонією і проблемами із серцево-судинною системою.

Крім того, у багатьох добровольців вже був виявлений стан, який медики називають додіабетним. Цей стан організму в 70% випадків переходить у діабет другого типу.

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Відео: РБК-Україна