У Києві змінюють схему руху між берегами: як працюватимуть мости Патона, Північний та Південний

У зв’язку з додатковими безпековими викликами у Києві запроваджують резервні схеми транспортного сполучення між Лівим та Правим берегами. Зміни набувають чинності вже з понеділка, 9 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Міністерства внутрішніх справ України Івана Вигівського .

Нові схеми покликані розвантажити мости та оптимізувати потоки транспорту у столиці.

Як змінюється рух київськими мостами

Правоохоронці запроваджують нові правила проїзду для кожного з основних мостових переходів:

Міст Патона: поліція організує реверсивний рух. У ранкові години (з 07:00 до 10:00) три смуги з п’яти працюватимуть у напрямку Правого берега. Увечері (з 16:00 до 20:00) три смуги рухатимуться у напрямку Лівого берега.

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Північний міст: на підʼїздах до нього патрульні спрямовуватимуть вантажний транспорт в обʼїзд через Подільський мостовий перехід. Водночас рух громадського транспорту з Лівого берега на Правий, а також легкових авто та громадського транспорту з Правого берега на Лівий буде відновлено.

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Південний міст: вантажний транспорт, що рухається з Лівого берега на Правий, скеровуватимуть в обʼїзд через Дарницький міст. Для легкового та громадського транспорту додаткові обмеження не запроваджуються.

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Регулювання руху та заклики до водіїв

У МВС додали, що детальні схеми руху найближчим часом оприлюднить Патрульна поліція України. Водіїв закликають дотримуватись обмежень та планувати свої маршрути завчасно.

Крім того, правоохоронці обстежуватимуть підʼїзні шляхи до мостів і найбільш завантажені ділянки доріг та розраховують на співпрацю з Київською міською владою щодо реорганізації руху.