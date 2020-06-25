Настя Каменских учит "укрощать" непослушные волосы: топ-5 важных звездных советов

Настя Каменских старется сделать свою страничку в Instagram максимально полезной и информативной для поклонников. Личные фото и хроники из жизни она старательно чередует с ценными советами и секретами по уходу за телом и внешностью, информацией о тренировках и списком упражнений, рецептами пп-блюд и мотивирующими текстами. Так, в этот раз певица решила не оставить без внимания тему укрощения непослушных локонов, ведь сама является обладательницей вьющихся волос, с которыми порой не так легко совладать.

Артистка поделилась топ-5 советов, проверенных на личном опыте, как уложить даже самые непослушные волосы. Она сопроводила текст портретным фото, на котором вытянула губы, словно для поцелуя. Кстати, в макияже звезда использовала почти прозрачный ультраблеск с влажным финишем – один из трендов летнего сезона.

Настя Каменских показала фото с леких макияжем с влажным эффектом (фото: instagram.com/kamenskux)

Топ-5 советов по укрощению непослушных локонов от Насти Каменских

"1.Всегда используйте термозащиту при сушке феном или использованию утюжков и плоек! Это защитит ваши волосы от возможных повреждений.

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2.Если у вас тонкие волосы и вы хотите быстро добавить им объема, на помощь придёт утюжок-гофре! Удобнее всего взять маленький, с шириной 2-3 см и маленькими волнами и прижать волосы возле корней и на пару см ниже. Делайте это только с нижними прядями волос, которые потом можно будет накрыть верхними прядями и волн у корней не будет видно. Опять же, без термозащиты никуда.



⠀Настя - обладательниц вьющихся локонов, за которыми умеет правильно ухаживать (фото: instagram.com/kamenskux)

3.А если у вас такие же кудряхи, как у меня, всегда расчесывайте их перед мытьем. Так при последующей укладке вы получите красивые волны, а не одуван.

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4.И также всегда расчесывайте волос перед выпрямлением. А чтобы после этого они дольше оставались идеально прямыми, выпрямляйте их тонкими, а не широкими, прядями.

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5.Любите наносить на волосы разные масла, спреи и несмывашки? Тогда купите шампунь глубокого очищения (ШГО) и раз в 1-2 месяца используйте его для очистки именно длины волос. Потому что химические компоненты способны накапливаться в волосах и при избытке утяжелять и высушивать их. ШГО отлично с этим справится. После этого обязательно нанесите на волосы увлажняющую маску", - советует звезда.

Напомним, что ранее Настя Каменских рассказала, как стать обладательницей красивого спортивного тела всего за 15 минут в день.