Настя Каменских поделилась домашними рецептами ухода за лицом, волосами и телом

Настя Каменских продолжает мотивировать поклонников и делиться с ними полезными советами в рамках своего 21-днегого курса-марафона “Жизнь в стиле NK”. Певица рассказывает о любви к себе, саморазвитии, укреплении отношений с любимым, а также рассекретила свой рацион питания и раскрыла любимые рецепты. Пятница, которая проходит под знаком розового цвета, - это день красоты и женственности. Поэтому звезда решила поделиться своими проверенными рецептами ухода за собой в домашних условиях.

Настя рассказала, что помогает ей ухаживать за волосами, телом и лицом и оставаться красивой и ухоженной даже на карантине.

"Пятница - день красоты и женственности. Цвет дня - розовый. И я, как и обещала, делюсь с вами самыми классными домашними рецептами ухода за лицом, волосами и телом, которые я использую сама!

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Домашние маски для красивых волос

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1. Маска для кожи головы с алоэ и никотиновой кислотой. У кого медленно растут волосы - это находка!

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Для этой маски я смешиваю одну ампулу никотиновой кислоты и одну ампулу экстракта алоэ. Все это вы можете купить в аптеке или если алоэ растет у вас дома, соскребите немного мякоти и добавьте к ник. кислоте. Втирайте в сухую кожу головы 15 минут. Оставить на 1 час и после - помойте голову как обычно.

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2. Маска для волос с аргановым и кокосовым маслом

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По желанию, можете заменить аргановое масло на масло макадамии или миндальное. Все они хорошо напитывают сухие волосы.

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Используйте эту маску раз в 1-2 недели. Перед нанесением смешайте оба масла и подогрейте до тёплой t‘

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Нанесите на сухие волосы, начиная от линии ушей и заверните в пищевую пленку на 2 часа. Далее дважды моем голову как обычно

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Маски для лица

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Они отлично увлажняют кожу, выравнивают тон и даже немного подтягивают контур!

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1. Маска с бананом и медом

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Смешайте пюре одного банана с чайной ложкой меда. Нанесите на лицо, шею и зону декольте. Оставьте на 20 минут и смойте водой.

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2. Маска с огурцом и сметаной

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Натрите на мелкой терке один огурец до состояния кашицы и смешайте с чайной ложкой сметаны. Нанесите и оставьте на 20 минут. Смойте водой или водой с пенкой для умывания.

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А теперь - рецепты моих любимых ванночек для тела! Они помогают расслабиться, успокоиться и напитать нашу кожу полезными экстрактами



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Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

1. Классическая расслабляющая ванна

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Состав :

50 г сухой лаванды

50г сухой ромашки

50 г сухой мяты

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Смешайте все растения и залейте кипятком. Накройте крышкой и настаивайте 30 минут, затем процедите через сито. Добавьте настой в теплую ванную и окунитесь в полный релакс!

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2. Лимонная ванна для мягкой кожи

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Нарежьте дольками 3 лимона и залейте кипятком на 2 часа. Измельчите массу в блендере и пропустите через сито, чтобы остался только сок. Добавьте его в ванную. Наслаждайтесь", - раскрыла секреты красоты Каменских.

Ранее Настя Каменских показала свою "сексуальную" стирку и позбавила оригинальным роликом на домашнюю тематику.