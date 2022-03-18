Как не набрать вес сидя дома: запомните 5 простых правил

Сейчас украинцы не имеют возможности тренироваться в залах, и форма постепенно теряется. Как поддерживать свое тело в порядке, когда приходится вести малоподвижный образ жизни?
Об этом рассказал тренер Виктор Мандзяк.
Эксперт адресовал советы тем украинцам, которые сейчас имеют выбор продуктов и находятся в относительном покое (несмотря на пронзительные сирены).
"Много для кого из нас жизнь приобрела формы телевизора и холодильника. То есть, мы практически не двигаемся и много едим. Это ослабляет наши мышцы, в то время как жировая ткань растет как на дрожжах", - пишет тренер.
Как этому противодействовать?
И еще одно
Перед тем, как ехать за продуктами, обязательно сытно поешьте. Чтобы выбирать пищу головой, а не животом. То есть купить крупы, овощи, фрукты, а не вкусности - чипсы и шоколадки.
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