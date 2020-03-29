Мусс для лица, который быстро омолодит кожу: готовим дома

Мусс, приготовленный из банана, отлично подходит любому типу кожи. Он обладает увлажняющим, разглаживающим, освежающим, питательным и омолаживающим эффектами. Благодаря входящим в состав фрукта кислотам, банановый мусс отлично удаляет с поверхности кожи ороговевшие клетки и улучшает цвет лица. Бьюти-блогер Марина, которая ранее рассказала о спасении для сухих волос, на своей Instagram-страничке "Домашний косметолог" поделилась рецептом этого волшебного средства, которое легко приготовить дома.

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Изобилие питательных веществ и витаминов в банане способно оказать на кожу потрясающий эффект, который можно сравнивать с самыми дорогими в мире косметическими процедурами.



Витамин С, входящий в состав банана, замедляет процесс старения кожи, разглаживает морщинки.

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Витамин Е является лидером из всех витаминов, которые так необходимы коже. Он обеспечивает гладкость, бархатистость кожи, устраняет признаки усталости и увядания, питает, омолаживает.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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В составе яичного белка содержится большое количество витаминов и минеральных веществ, которые ускоряют процессы восстановления на клеточном уровне, а также усиливают защитные функции кожи.

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ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

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Половина банана.

1 яичный белок.

0,5 ч.л. любимого растительного масла.

5 капель витамина Е.

Картофельный крахмал.

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Взбейте в блендере банан и белок до образования пышной пены, добавьте масла, введите крахмал, постоянно помешивая (регулируйте кол-во крахмала) до получения однородного состояния, приятного в нанесении.

Получившийся мусс нанесите на кожу лица, область вокруг глаз, шею и зону декольте, через 5-7 минут положите сверху ещё один слой, через 15 минут смойте всё тёплой водой, нанесите на кожу любимый крем.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Процедура подарит эффективный лифтинг, кожа обретёт тонус, защиту и силу.



Применение: 1-2 раза в неделю.

Курс: 10 процедур.



Не забывайте проверять компоненты на переносимость.

Напомним, певица Настя Каменских поделилась личными лайфхаками по уходу за кожей.