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Miss Ukraine plus size: обрали королеву "пишним" краси

Lite » Краса і здоров'я 30.10.2018 - 23:30
Фото: учасниці конкурсу "пишним" краси (УНІАН)
Фото: учасниці конкурсу "пишним" краси (УНІАН)

На території України такий конкурс проводили вперше


 

У Києві нещодавно відбувся конкурс нестандартної краси "Miss Ukraine plus size". На відміну від традиційного, в ньому брали участь розкішні дівчата з пишними формами. Про це повідомляє УНІАН.

В "Miss Ukraine plus size" взяли участь 26 українок з "рембрандтовськими" формами. На конкурсi "Міс Україна-2018" перемогу, титул та корону отримала Наталія Пащенко.

На території нашої країни такий конкурс проводили перший раз. Його переможниця візьме участь у "Miss world plus size 2018", який відбудеться на Філіппінах сьомого грудня.

 

Фото: конкурс краси "Miss Ukraine plus size" (УНІАН)

Раніше ми писали про те, що під час конкурсу краси "Miss Grand International" переможниця зомліла прямо на сцені, коли від провідного почула, хто отримав корону.

До цього ми розповідали те, що презентували кулон, який Міс Україна Всесвіт представить у Таїланді на аукціоні.

Як повідомлялося, 14 серпня відбувся фінал 12-го конкурсу краси Міс Україна Всесвіт 2018. Найкрасивішою дівчиною України стала Каріна Жосан, якій дісталася корона з білого золота з діамантами і топазами.

Відео: РБК-Україна

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