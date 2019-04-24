Маша Ефросинина раскрыла "категоричный" секрет стройной фигуры

Маша Ефросинина как эксперт супершоу "Дивовижні люди", грандиозный финал которого состоится в эту субботу, 27 апреля, в 21:00 на телеканале "Украина", рассказала, как держит себя в форме.

Так, во время съемок Маша Ефросинина вспомнила, как много лет назад познакомилась с телеведущим Александром Скичко, который проходил кастинг в одном из ее проектов. Кроме того, Маша рассказала, что тогда выглядела совершенно иначе, но при этом помнит себя "полненькой и со щечками".

По словам эксперта шоу "Дивовижні люди", залог ее стройной фигуры – строгий контроль за питанием и регулярные физические тренировки. Небольшие поблажки себе Маша все же порой делает, но есть и одно обязательное правило, которое она соблюдает.

"Я помню, как еще на заре моей карьеры нам говорили – быть аккуратными со сладостями. И скажу вам так: в плане сладостей и шоколада я категорична – после 15:00 подобного не ем", – призналась Маша Ефросинина.

Стройная Маша Ефросинина (фото: ТК "Украина")

Напомним, ранее Маша Ефросинина очаровала уютным фото с мамой. На снимке мама и звездная дочка запечатлены сидящими на полу в стильной домашней одежде - черных штанах и серых футболке и толстовке. Они счастливо смеются, а на руках у них очаровательные собачки.

Также до этого Маша Ефросинина блеснула роскошной фигурой в total black образе за € 9000. Телеведущая посетила открытие бутика всемирно известного бренда Balmain в Киеве.