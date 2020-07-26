Летний уход за кожей: золотые правила от бьюти-блогера

Лето, это солнце, жара, и повышенная влажность. Кожа не может не реагировать на изменение погодных условий, и реакция кожи часто проявляется негативно - повышается выделение кожного себиума, расширяются поры, появляются воспаления, черные точки, обостряется розацеа и купероз…Но правильный уход может минимизировать эти негативные реакции, или полностью их исключить, уверяет бьюти-коуч Виктория Кушнарева.

Эксперт рассказала о важных правилах летнего ухода за кожей. В летний период кожа начинает выделять больше себиума - кожного жира, именно поэтому поры на коже расширяются, им просто необходимо быть расширенными, чтобы иметь возможность выделить все, что предполагается выделить. В данном случае расширенные поры даже хорошо, так как узкие поры в такой период могут легко забиться и превратиться в закрытые комедоны или черные точки, воспалиться до прыщей.

Но расширенные поры днем - это не комильфо, хотя и норма. Но мы же ратуем за эстетику, и поэтому предпримем все, чтобы поры оставались расширенными только ночью. Тогда, когда происходит естественный процесс очищения кожи.

Очищение.

Утром: умывание водой с очищающим средством или без него.

Вечером: демакияж, умывание водой с очищающим средством.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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Очищать кожу летом нужно два раза в день. Утром можно просто умыться водой, если у вас сухая кожа, и не использовать очищающее средство. Если у вас кожа нормальная, комби, или жирная, утром необходимо очистить кожу с очищающим средством. Средство должно быть нежное, не оставляющее чувства стянутости и сухости на коже после его использования.

Иллюстративное фото (pexels.com)

В жаркий период может возникнуть желание очистить кожу еще раз, дополнительно, например, после обеда. В этом случае лучше использовать очищающие салфетки, смоченные лосьоном. Легко протереть кожу, и вновь нанести крем или солнцезащитное средство, или освежить макияж. Добавлять еще одно умывание с очищающим средством, только потому, что хочется освежиться, не надо. Дополнительное очищение может отразиться на коже не лучшим образом.

Иллюстративное фото (instagram.com/vita_bodylove)

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