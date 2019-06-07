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В ярком мини: модель plus size Эшли Грэм соблазняет пышными формами

Lite » Мода 07.06.2019 - 20:31
В ярком мини: модель plus size Эшли Грэм соблазняет пышными формами
Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)

Эшли Грэм поделилась фото в соблазнительном мини-платье

Эшли Грэм – одна из самых популярных моделей современности, на счету которой масса контрактов и глянцевых обложек. Так, недавно она порадовала поклонников серией ярких летних кадров. Девушка снялась для известного глянцевого журнала, и фото – весьма откровенные, но и не без доли юмора – уже облетели сеть. Еще в прошлом месяце она запустила новую линию купальников для бренда Swimsuits For All, в которой приняла участие и младшая сестра Эшли – Эгибейл. Так что ей есть чем подогревать интерес многочисленных подписчиков. А несколько часов назад в сеть попал новый горячий кадр.  Модель отправилась на вечеринку своих друзей-музыкантов американской поп-рок группы Jonas Brothers.

В ярком мини: модель plus size Эшли Грэм соблазняет пышными формамиЭшли взорвала сеть новым фото (фото: instagram.com/ashleygraham)

Для светского входа она выбрала соблазнительное темно-синее мини-платье с принтом от американского бренда MIAOU, которое дополнили чувственный вечерний макияж и укладка-волна. Чтобы подчеркнуть и без того выдающиеся формы, Эшли соблазнительно прогнулась на фоне яркой стены.
Такой жаркий контент не мог остаться без внимания фолловеров, которые принялись бурно обсуждать очередной выход красавицы.

  • Мне нужно это платье!
  • У тебя такое прекрасное тело! И ты так красива и восхитительна
  • Да, королева
  • Я люблю это
  • Черт, девушка, ты прекрасна
  • Совершенно прекрасна
  • Мама дорогая, ты восхитительна
  • Очень красива
  • Ты так прекрасна, Эшли
  • Прекрасная леди
  • Самая красивая женщина навсегда
  • Супермилая
  • Горячая красотка
  • Какая сексуальная поза!

В ярком мини: модель plus size Эшли Грэм соблазняет пышными формами

Пышные формы тоже нужно поддерживать спортом (фото: instagram.com/ashleygraham)

В сториз красавица показала съемку с концерта, а перед этим – тренировки из зала. Как известно, Эшли – большая поклонница спорта и здорового образа жизни. Она обожает вдохновлять своих поклонников на йогу, бокс, фитнес и полезные блюда.

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