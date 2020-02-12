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Без красного мяса и картошки: ведущая «Ревизора» рассказала о своей диете

Lite » Красота 12.02.2020 - 17:40
Без красного мяса и картошки: ведущая «Ревизора» рассказала о своей диете
Юлия Панкова (фото: Новый канал)

Юлия Панкова впервые сообщила о том, что она ест, пьет, и когда ложится спать

Одно из традиционных представлений о похудении – изнурительные диеты и тренировки в зале. На самом деле можно откорректировать свой вес с помощью правильного питания и сна. Именно такие методы использует ведущая программы «Ревизор» на Новом канале Юлия Панкова. А еще девушка признается, что отказалась от нескольких продуктов.

– Не ем красного мяса, – говорит Юля. – Исключила из своего рациона все сладкое, хлеб и картофель. И перестала употреблять жареное.

Без красного мяса и картошки: ведущая «Ревизора» рассказала о своей диете

Юлия Панкова

Ведущая начала придерживаться определенного режима дня. Так, утром она обязательно выпивает стакан теплой воды с лимоном, делает гимнастику, медитирует, пьет кофе и только после этого завтракает. Обычно ест запаренную гречку. В обеденное время ведущая организует себе различные активности, ходит в спортивный зал. А ее обед состоит из углеводов.

– На ужин готовлю овощи на пару, – рассказывает ведущая Нового канала. – Или же салаты с зеленью. И обязательно ем белки.

Еще два правила, которых придерживается девушка: не есть после 18:00, ложиться спать до 22:00-23: 00. Ведь в это время начинает вырабатываться гормон, который способствует быстрому метаболизму.

– Уже несколько недель практикую все это и вижу результат, – рассказывает девушка. – Ведь скоро новый сезон «Ревизора». Надо хорошо выглядеть в кадре и с легкостью попадать на кухни заведений (улыбается).

Напомним, ранее Настя Каменских рассказала о жестком режиме похудения.

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