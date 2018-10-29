Комаровский рассказал о главной проблеме при воспитании ребенка

Доктор утверждает, что ребенок не должен познавать мир посредством экрана
Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что является самой главной ошибкой при воспитании ребенка, дав пару практических советов. Соответствующая запись опубликована в Instagram.
"Взаимоотношения младенца и экрана (совершенно не принципиально, о каком экране идет речь - телевизор, ноутбук, планшет, смартфон) - это острейшая проблема современности. И педиатры, и педагоги, и психологи в один голос буквально кричат об огромном количестве проблем, которые связаны с избытком электронных устройств в окружающей младенца среде", - пишет врач.
По словам Комаровского, проблема, в первую очередь, связана с тем, что дети получают информацию совершенно неестественным образом - не двигаясь и устремив взгляд в одну точку.
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Также дети не воспринимают свойства предметов, так как могут использовать только два органа чувств или воспринимают свойства неправильно (брошенный мячик не отскакивает, а просто исчезает с экрана).
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Врач отмечает: "Взрослые меньше общаются с детьми и друг с другом, дети позже начинают говорить, дети не умеют использовать взрослых для получения ответов на возникающие вопросы".
Скриншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)
Эксперт утверждает, что ребенок хотя бы первый год жизни не должен познавать мир посредством экрана. Всю технику, которая может помешать развитию ребенку, необходимо полностью исключить.
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"Если не можете воспользоваться главным советом, постарайтесь ни при каких обстоятельствах не оставлять малыша с экраном один на один. Будьте рядом, комментируйте происходящее. Пусть вас будет больше и пусть с вами будет интереснее",- подытожил Комаровский.
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