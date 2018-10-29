ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Комаровский рассказал о главной проблеме при воспитании ребенка

Lite » Красота и Здоровье 29.10.2018 - 08:00
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Доктор утверждает, что ребенок не должен познавать мир посредством экрана

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что является самой главной ошибкой при воспитании ребенка, дав пару практических советов. Соответствующая запись опубликована в Instagram.

"Взаимоотношения младенца и экрана (совершенно не принципиально, о каком экране идет речь - телевизор, ноутбук, планшет, смартфон) - это острейшая проблема современности. И педиатры, и педагоги, и психологи в один голос буквально кричат об огромном количестве проблем, которые связаны с избытком электронных устройств в окружающей младенца среде", - пишет врач.

По словам Комаровского, проблема, в первую очередь, связана с тем, что дети получают информацию совершенно неестественным образом - не двигаясь и устремив взгляд в одну точку.

Также дети не воспринимают свойства предметов, так как могут использовать только два органа чувств или воспринимают свойства неправильно (брошенный мячик не отскакивает, а просто исчезает с экрана).

Врач отмечает: "Взрослые меньше общаются с детьми и друг с другом, дети позже начинают говорить, дети не умеют использовать взрослых для получения ответов на возникающие вопросы".

Комаровский рассказал о главной проблеме при воспитании ребенка

Скриншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Эксперт утверждает, что ребенок хотя бы первый год жизни не должен познавать мир посредством экрана. Всю технику, которая может помешать развитию ребенку, необходимо полностью исключить. 

"Если не можете воспользоваться главным советом, постарайтесь ни при каких обстоятельствах не оставлять малыша с экраном один на один. Будьте рядом, комментируйте происходящее. Пусть вас будет больше и пусть с вами будет интереснее",- подытожил Комаровский.

Напомним,  Комаровский рассказал, чем поить ребенка при болезни.

Мы писали, что Комаровский рассказал о пользе перловки и вреде манки.

А также о том, что Комаровский рассказал, как бороться с коликами у ребенка.

Что вы не знали об Уляне Супрун

Новости Украины Доктор Комаровский
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь