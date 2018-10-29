Комаровський розповів про головну проблему при вихованні дитини

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Доктор стверджує, що дитина не має пізнавати світ за допомогою екрану

Відомий лікар і телеведучий Євген Комаровський розповів, що є найголовнішою помилкою при вихованні дитини, давши кілька практичних порад. Відповідний запис опублікований в Instagram.

"Взаємини дитини та екрана (абсолютно не принципово, про який екран йде мова - телевізор, ноутбук, планшет, смартфон) - це найгостріша проблема сучасності. І педіатри, і педагоги, і психологи в один голос буквально кричать про величезну кількість проблем, які пов'язані з надлишком електронних пристроїв в навколишньому середовищі немовляти", - пише лікар.

За словами Комаровського, проблема, в першу чергу, пов'язана з тим, що діти отримують інформацію абсолютно неприродним чином - не рухаючись і спрямувавши погляд в одну точку.

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Також діти не сприймають властивості предметів, так як можуть використовувати тільки два органи почуттів або сприймають властивості неправильно (кинутий м'ячик не відскакує, а просто зникає з екрану).

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Лікар зазначає: "Дорослі менше спілкуються з дітьми і один з одним, діти пізніше починають говорити, діти не вміють використовувати дорослих для отримання відповідей на виникаючі питання".

Скріншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Експерт стверджує, що дитина хоча б перший рік життя не має пізнавати світ за допомогою екрану. Усі електронні пристрої необхідно повністю виключити.

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"Якщо не можете скористатися головною радою, постарайтеся ні за яких обставин не залишати малюка з екраном один на один. Будьте поруч, коментуйте події. Нехай вас буде більше і нехай з вами буде цікавіше",- підсумував Комаровський.

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