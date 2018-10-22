Комаровський розповів, як прогулянки на свіжому повітрі впливають на кашель у дитини

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Експерт вважає, що свіже повітря очищає дихальні шляхи

Український педіатр, лікар вищої категорії, письменник, телеведучий передачі "Школа доктора Комаровського" Євген Комаровський розповів на своїй сторінці в Instagram, як прогулянки на свіжому повітрі впливають на кашель у дитини.

"Насправді, коли дитина починає кашляти після того, як ви вийшли гуляти, це свідчення того, що в бронхах накопичився сухий слиз. При вдиханні свіжого повітря, слиз зволожується, збільшується в об'ємі, і це провокує появу кашлю", - пише Комаровський.

Він вважає, що коли дитина кашляє на вулиці - це ознака того, що у нього з'явилася можливість очистити дихальні шляхи. Отже у цей період необхідно якомога більше часу проводити на повітрі.

"Вам треба взяти себе в руки, ні в якому разі не повертатися додому, і ви побачите, що кожну наступну хвилину на прогулянці дитина буде кашляти все ефективніше і все рідше. Два-три дні покашляєте, очистите легені, і кашель припиниться", - підкреслює доктор.

Євген Комаровський стверджує, що кашель не є протипоказанням до прогулянок, а, навпаки, вважається прямим приводом гуляти на свіжому повітрі якомога більше.

Скріншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

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