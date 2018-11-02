Комаровский рассказал, применимы ли принципы сохранения здоровья ребенка для взрослого человека

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Врач утверждает, что физиологические основы здоровья не зависят от возраста

Украинский педиатр, врач высшей категории, писатель, телеведущий Евгений Комаровский рассказал своим подписчикам о том, применимы ли основные принципы сохранения здоровья ребенка для взрослого человека. Соответствующий пост эксперт разместил в Instagram.

"Физиологические основы здоровья не зависят от возраста. Со взрослыми ситуация даже проще, поскольку взрослого человека легче, например, заставить выпить положенное количество жидкости и ему легче промыть нос - всегда есть надежда, что взрослый человек не будет убегать при виде флакона-пшикалки", - пишет Комаровский.

Однако, по словам эксперта, взрослым может быть значительно сложнее с точки зрения уклада жизни, который не хочется менять в силу привычки или банальной лени.

Иллюстративное фото (pxhere.com)

"Само собой разумеется, что взрослому человека будет приятно спать в прохладной, чистой, влажной комнате. Но взрослому человеку мешают лень и привычки", - утверждает врач.

Скриншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, что Комаровский сделал видеообзор украинского бэби-бокса.

Также, Комаровский разрушил популярный миф о чтении и зрительной нагрузке.

Кстати, ранее он рассказал, чем поить ребенка при болезни.

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