Комаровський розповів, чи застосовні принципи збереження здоров'я дитини для дорослої людини

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Лікар стверджує, що фізіологічні основи здоров'я не залежать від віку

Український педіатр, лікар вищої категорії, письменник, телеведучий Євген Комаровський розповів своїм підписникам про те, чи застосовні основні принципи збереження здоров'я дитини для дорослої людини. Відповідний пост експерт розмістив у Instagram.

"Фізіологічні основи здоров'я не залежать від віку. З дорослими ситуація навіть простіше, оскільки дорослу людину легше, наприклад, змусити випити належну кількість рідини і їй легше промити ніс - завжди є надія, що доросла людина не буде тікати, побачивши флакона-пшикалки", - пише Комаровський.

Однак, за словами експерта, дорослим може бути значно складніше з точки зору укладу життя, який не хочеться міняти в силу звички або банальної ліні.

Ілюстративне фото (pxhere.com)

"Само собою зрозуміло, що дорослій людині буде приємно спати в прохолодній, чистій, вологій кімнаті. Але дорослій людині заважають лінощі і звички", - стверджує лікар.

Скріншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, що Комаровський зробив відеоогляд українського бебі-боксу.

Також, Комаровський зруйнував популярний міф про читання і зорове навантаження.

До речі, раніше він розповідав, чим поїти дитину при хворобі.

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