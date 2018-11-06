ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Комаровський пояснив, що робити, якщо у дитини аденоїди

Lite » Краса і здоров'я 06.11.2018 - 08:52
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Повторювані отити - ознака того, що слід видаляти аденоїди

Відомий лікар і телеведучий Євген Комаровський популярно пояснив, в яких випадках аденоїди підлягають оперативному видаленню, а в яких - не несуть ніякої небезпеки. Відповідну публікацію експерт виклав у Instagram.

Аденоїди - патологічно збільшена глоткова мигдалина, що викликає утруднення носового дихання, зниження слуху і інші розлади. І щоб у дитини в подальшому не виникло ніяких труднощів з лікуванням, Комаровський рекомендує розібратися відразу, в яких випадках необхідно видаляти аденоїди в терміновому порядку.

За словами експерта, медична наука давно сформулювала абсолютно конкретні показання до видалення аденоїдів. Наприклад, у дитини повністю відсутнє носове дихання або він хропе і не висипається. Також варто турбуватися, якщо у дитини є повторювані отити, зміни голосу та задишка.

Видаленню підлягає також у випадку: "Якщо крім аденоїдів є запалення пазух носа, гайморити, синусити або на тлі аденоїдів є постійні хвороби нижніх дихальних шляхів".

Комаровський пояснив, що робити, якщо у дитини аденоїди

Скріншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, що Комаровський зробив відеоогляд українського бебі-боксу.

Також, Комаровський зруйнував популярний міф про читання і зорове навантаження.

До речі, раніше він розповів, чим поїти дитину під час хвороби.

Що ви не знали про Уляні Супрун

Новини України Доктор Комаровский
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся