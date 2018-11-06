Комаровський пояснив, що робити, якщо у дитини аденоїди

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Повторювані отити - ознака того, що слід видаляти аденоїди

Відомий лікар і телеведучий Євген Комаровський популярно пояснив, в яких випадках аденоїди підлягають оперативному видаленню, а в яких - не несуть ніякої небезпеки. Відповідну публікацію експерт виклав у Instagram.

Аденоїди - патологічно збільшена глоткова мигдалина, що викликає утруднення носового дихання, зниження слуху і інші розлади. І щоб у дитини в подальшому не виникло ніяких труднощів з лікуванням, Комаровський рекомендує розібратися відразу, в яких випадках необхідно видаляти аденоїди в терміновому порядку.

За словами експерта, медична наука давно сформулювала абсолютно конкретні показання до видалення аденоїдів. Наприклад, у дитини повністю відсутнє носове дихання або він хропе і не висипається. Також варто турбуватися, якщо у дитини є повторювані отити, зміни голосу та задишка.

Видаленню підлягає також у випадку: "Якщо крім аденоїдів є запалення пазух носа, гайморити, синусити або на тлі аденоїдів є постійні хвороби нижніх дихальних шляхів".

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Скріншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, що Комаровський зробив відеоогляд українського бебі-боксу.

Також, Комаровський зруйнував популярний міф про читання і зорове навантаження.

До речі, раніше він розповів, чим поїти дитину під час хвороби.

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