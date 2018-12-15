Не только кофе: названы продукты, мешающие хорошему сну

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Алкоголь и безалкогольные напитки только мешают хорошему сну

Ученые назвали продукты, которые мешают хорошему полноценному сну, который, как известно, восстанавливает силы. Врагами сна оказались не только кофеиносодержащие напитки. Мешают уйти к Морфею все жидкости, выпитые перед сном, а особенно алкоголь. Людям, которые очень трудно засыпают, стоит исключить его вообще. Спиртные напитки провоцируют частые пробуждения ночью, и как следствие, головную боль по утрам.

Ферментированная пища также является врагом хорошего сна. Различные жидкости, выпитые в немалом соотношении, заставляют вставать ночью для посещения уборной, пишет 24apteka.com.

В ферментированных пище содержится аминокислота тирамин. Она обладает способностью стимулировать мозговую активность. Это просто не позволит вам уснуть и полноценно отдохнуть.

Комфортному засыпанию мешают кислые продукты. Они увеличивают кислотность и способны вызвать изжогу и дискомфорт в ночное время. Старайтесь употребить продукты с высокой кислотностью, хотя бы за три часа до предполагаемого ухода в сон.

Как ранее мы сообщали, с возрастом обмен веществ обычно замедляется, поэтому сбросить лишние килограммы становится сложнее. А если вы еще и употребляете замедляющие метаболизм продукты, то и вовсе практически невозможно.

Мы также писали о том, что диетологи назвали продукты, которые помогают стимулировать метаболизм жира, чтобы добиться плоского живота - одной из самых проблемных зон при похудении.