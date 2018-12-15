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Не тільки кава: названо продукти, які заважають хорошому сну

Lite » Краса і здоров'я 15.12.2018 - 18:52
Не тільки кава: названо продукти, які заважають хорошому сну
Фото: Ілюстративне фото (pixabay.com)

Алкоголь і безалкогольні напої тільки заважають хорошому сну

Вчені назвали продукти, які заважають хорошому повноцінному сну, який, як відомо, відновлює сили. Ворогами сну виявилися не тільки кофеїновмісні напої. Заважають піти до Морфея всі рідини, випиті перед сном, а особливо алкоголь. Людям, які дуже важко засинають, варто виключити його взагалі. Спиртні напої провокують часті пробудження вночі, і як наслідок, головний біль вранці.

Ферментована їжа також є ворогом хорошого сну. Різні рідини, випиті в чималому співвідношенні, змушують вставати вночі для відвідування вбиральні, пише 24apteka.com.

У ферментованій їжі міститься амінокислота тирамін. Вона має здатність стимулювати мозкову активність. Це просто не дозволить вам заснути і повноцінно відпочити.

Комфортному засипанню заважають кислі продукти. Вони збільшують кислотність і здатні викликати печію і дискомфорт в нічний час. Намагайтеся вживати продукти з високою кислотністю, хоча б за три години до передбачуваного відходу в сон.

Як раніше ми повідомляли, з віком обмін речовин зазвичай сповільнюється, тому скинути зайві кілограми стає складніше. А якщо ви ще й вживаєте уповільнюють метаболізм продукти, то і зовсім практично неможливо.

Ми також писали про те, що дієтологи назвали продукти, які допомагають стимулювати метаболізм жиру, щоб добитися плоского живота - однієї з найбільш проблемних зон при схудненні.

 

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