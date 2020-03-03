В Киеве впервые пройдет конкурс красоты из Бразилии

Не упустите шанс - заявки на участие в конкурсе ещё принимаются!

20 марта в Киеве пройдет MISS BUM BUM UKRAINE 2020

20 марта в концертном зале Бельэтаж в Киеве впервые в Украине пройдёт Яркое, Красивое и Незабываемое шоу этой весны - MISS BUM BUM UKRAINE 2020.

MISS BUM BUM - это ежегодный бразильский, а сейчас и ВСЕМИРНЫЙ конкурс красоты, на котором определяется обладательница лучшей фигуры и ягодиц!

Цель конкурса - в очередной раз доказать, что украинские девушки одни из самых красивых и сексуальных в мире и выбрать победительницу с самой шикарной фигурой с разницей между бёдрами и талией более 30 см.

В ярких красивых бикини участницы предстают во всём своём великолепии перед зрителями и жюри конкурса. Яркие бразильские костюмы участниц создадут атмосферу карнавала.

На мероприятии гостей также порадуют выступления известных исполнителей украинского шоу-бизнеса. Главный приз для победительницы - поездка в Бразилию и проживание в 5* отеле Hotel Nacional Rio de Janeiro, а также ценные подарки от спонсоров. Стоит отметить, что заявки на участие в конкурсе ещё принимаются - не упустите свой шанс!

Напомним, каждый конкурс красоты MISS BUM BUM отличался от предыдущих.

Например, в 2016 году 27 бразильских девушек, участвующих в национальном конкурсе на самую красивую попу решили поддержать дух своей сборной команды на Олимпийских играх и совершили 100-метровый спринт забег по самой популярной улице Авенида Паулиста - главной улице крупнейшего города Сан-Паулу не надев ничего, кроме узеньких бикини.

На конкурсе в 2018 года случилась казусная ситуация, которая ещё больше повысила интерес зрителей. После награждения победительницы — 31-летней модели и танцовщицы Эллен Сантаны соперница Эллен — 27-летняя массажистка Алина Ува — сорвала с победительницы наградную ленту и надела ее на себя. В результате завязалась драка.

А вот Всемирный Конкурс MISS BUM BUM 2019, который прошёл в Мехико, принял женщин со всего мира, включая Великобританию, США, Канаду, Австралию, Испанию, Францию, Германию, Португалию, Мексику и Бразилию. 29-ти летняя модель Playboy Сьюзи Кортез.

Второй раз получила корону и считается на сегодня лучшей в мире попой, позируя при этом в крошечном бикини и сапогах до бедра.

Билеты на яркое шоу которое пройдёт 20 марта в Киеве в концертном зале Бельэтаж можно приобрести на сайте Concert.ua.