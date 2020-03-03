У Києві вперше пройде конкурс краси з Бразилії

Не пропустіть - зявки на участь у конкурсі ще приймаються!

20 березня в Києві пройде МІС BUM BUM UKRAINE 2020

20 березня в концертному залі Бельетаж в Києві вперше в Україні відбудеться Яскраве, Красиве і Незабутнє шоу цієї весни - МІС BUM BUM UKRAINE 2020.

МІС BUM BUM - це щорічний бразильський, а зараз і ВСЕСВІТНІЙ конкурс краси, на якому визначається володарка кращої фігури та сідниць!

Мета конкурсу - в черговий раз довести, що українські дівчата одні з найкрасивіших і найсексуальніших у світі та вибрати переможницю з самої шикарною фігурою з різницею між стегнами та талією понад 30 см.

В яскравих красивих бікіні учасниці постають у всій своїй красі перед глядачами й журі конкурсу. Яскраві бразильські костюми учасниць створять атмосферу карнавалу.

На заході також порадують гостей виступи відомих виконавців українського шоу-бізнесу. Головний приз для переможниці - поїздка в Бразилію і проживання в 5* готелі Hotel Nacional Rio de Janeiro, а також цінні подарунки від спонсорів. Варто зазначити, що заявки на участь у конкурсі ще приймаються - не пропустіть свій шанс!

Нагадаємо, кожен конкурс краси МІС BUM BUM відрізнявся від попередніх.

Наприклад, у 2016 році 27 бразильських дівчат, що беруть участь у національному конкурсі на саму красиву попу вирішили підтримати дух своєї збірної команди на Олімпійських іграх і зробили 100-метровий спринт забіг по найпопулярнішій вулиці Авеніда Пауліста - головній вулиці найбільшого міста Сан-Паулу не надівши нічого, крім вузеньких бікіні.

На конкурсі у 2018 році сталася казусна ситуація, яка ще більше підвищила інтерес глядачів. Після нагородження переможниці — 31-річної моделі й танцівниці Еллен Сантани суперниця Еллен — 27-річна масажистка Аліна Ува — зірвала з переможниці нагородну стрічку і наділа її на себе. В результаті зав'язалася бійка.

А ось Світовий Конкурс MISS BUM BUM 2019, який пройшов в Мехіко, прийняв жінок з усього світу, включаючи Великобританію, США, Канаду, Австралію, Іспанію, Францію, Німеччину, Португалію, Мексику і Бразилію. 29-ти річна модель Playboy Сьюзі Кортез.

Другий раз отримала корону і вважається на сьогодні найкращою у світі попою, позуючи при цьому в крихітному бікіні й чоботях до стегна.

Квитки на яскраве шоу, яке пройде 20 березня в Києві в концертному залі Бельетаж можна придбати на сайті Concert.ua.