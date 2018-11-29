"Как Ким Кардашьян": парень провел 80 операций, чтоб превратиться в своего кумира

Фото: Джордан Парк (instagram.com/jordanjamesparke)

Одна из них чуть не стоила парню жизни

27-летний житель Великобритании Джордан Парк на протяжении восьми лет сделал 80 операций, чтобы превратиться в своего кумира – Ким Кардашьян. Об этом пишет издание Daily Mail.

У Джордана Парка есть кумир – Ким Кардашьян. Ради того, чтобы стать на нее похожим, он решил пройти через множество пластических операций, которые едва не стоили ему жизни. Он изменил полностью форму своего лица, накачал губы, а потом решил сделать себе такие же ягодицы, как у его кумира.

Он отправился в Стамбул, Турция и заплатил за увеличение ягодиц 8,5 тысяч фунтов. После этой операции у парня развился некроз, который едва не стоил ему жизни. По словам Джордана Парка, на одной из ягодиц у него образовалось гнойное отверстие, через которое стал просматриваться ягодичный имплант. Парку пришлось отложить идею о ягодицах, как у Кардашьян, и отправиться на двухмесячное лечение.

Но когда ему стало легче, он снова отправился к турецким врачам, чтобы довести дело до конца. В Великобритании медики отказались проводить Парку такую сложную операцию.

Скриншот фото (instagram.com/jordanjamesparke)

Первую пластическую операцию Джордан Парк сделал в 17 лет и сейчас на его счету уже 80 операций и процедур, которые помогли ему приблизиться к своему идеалу. На свою внешность британец уже потратил 130 тысяч фунтов и как утверждает парень, он не остановится, пока его внешность не станет такой же как у Ким Кардашьян. Он готов продолжать свои перевоплощения несмотря на трудности и адские боли, которые он испытывает.

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Видео: РБК-Украина