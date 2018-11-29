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"Як Кім Кардашьян": хлопець провів 80 операцій, щоб перетворитися на свого кумира

Lite » Краса і здоров'я 29.11.2018 - 20:47
"Як Кім Кардашьян": хлопець провів 80 операцій, щоб перетворитися на свого кумира
Фото: Джордан Парк (instagram.com/jordanjamesparke)

Одна з них трохи не коштувала хлопцеві життя

27-річний житель Великобританії Джордан Парк протягом восьми років зробив 80 операцій, щоб перетворитися на свого кумира – Кім Кардашьян. Про це пише видання Daily Mail.

У Джордана Парка є кумир – Кім Кардаш'ян. Заради того, щоб стати на неї схожим, він вирішив пройти через безліч пластичних операцій, які ледь не коштували йому життя. Він повністю змінив форму свого обличчя, накачав губи, а потім вирішив зробити собі такі ж сідниці, як у його кумира.

Він відправився в Стамбул, Туреччина і заплатив за збільшення сідниць 8,5 тисяч фунтів. Після цієї операції у хлопця розвинувся некроз, який ледь не коштував йому життя. За словами Джордана Парку, на одній з сідниць у нього утворився гнійний отвір, через який став проглядатися ягодичный імплант. Парку довелося відкласти ідею про сідниці, як у Кардашьян. і відправитися на двомісячне лікування.

Але коли йому стало легше, він знову відправився до турецьких лікарів, щоб довести справу до кінця. У Великобританії медики відмовилися проводити Парку таку складну операцію.

 

Скріншот фото (instagram.com/jordanjamesparke)

Першу пластичну операцію Джордан Парк зробив у 17 років і зараз на його рахунку вже 80 операцій і процедур, які допомогли йому наблизитися до свого ідеалу. На свою зовнішність британець вже витратив 130 тисяч фунтів і як стверджує хлопець, він не зупиниться, поки його зовнішність не стане такою ж як у Кім Кардашьян. Він готовий продовжувати свої перевтілення незважаючи на труднощі і пекельні болі, які він відчуває.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дівчина ледь не померла після фарбування волосся.

А також розповідали про те, що лікарі виявили рідкісну хворобу: у роті чоловіки виросла пухлина розміром з голову.

Відео: РБК-Україна

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