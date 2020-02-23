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Как избавиться от высыпаний и постакне: простой и эффективный рецепт

Lite » Красота 23.02.2020 - 08:37
Как избавиться от высыпаний и постакне: простой и эффективный рецепт
Иллюстративное фото (unsplash.com)

Бьюти-блогер поделилась своим волшебным способом избавления от несовершенств кожи

Наверное, тема высыпаний и пятен от них самая актуальная во все времена. Многих девушек волнует вопрос, как же избавиться от этого неприятного явление поскорее и поэффективнее. Популярный бьюти-блогер Ирина Шарк, которая ранее раскрыла секреты красоты восточных женщин, поделилась на своей странице в Instagram своим рецептом, который позволяет экстренно убрать свежую "неприятность".

При этом она отметила, что лечение прыщей это не простое занятие, которое требует в первую очередь тщательного обследования и выявления причины. Без выявления основной причины, даже после самых лучших средств, высыпания будут возвращаться. ⠀

Эффективный рецепт от прыщей:

Нужно растолочь 1 таблетку аспирина и залить небольшим количеством воды, хорошо перемешать до состояния кашицы.

Наносить точечно на проблемные участки и смыть через пару часов.

Ирина выложила подробный видеоурок, где показала, что и как нужно делать.

Иллюстративное видео (instagram.com/irina.shark)

Результат вас удивит!

Как избавиться от высыпаний и постакне: простой и эффективный рецепт

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Напомним, ранее бьюти-блогер Ирина Шарк поделилась своими секретными рецептами красоты и молодости, в которых используется такой ингредиент, как куркума. Она отметила, что из куркумы можно делать очень много разных масок, это настоящий помощник для здоровья и красоты. Также из куркумы можно сделать золотые патчи, которые прекрасно снимают отёки, убирают синяки и разглаживают мелкие морщинки.

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