Як позбутися печії: дієтологи назвали чотири несподіваних продукти

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Ці продукти здатні нормалізувати травлення

Фахівці розповіли, які продукти можуть допомогти впоратися з печією без застосування лікарських засобів. Про це пише видання "Сьогодні".

Відчуття печії, коли після їжі пече в горлі і за грудиною, відчувала хоча б раз у житті кожна людина. Це пов'язано з тим, що шлунковий сік потрапляє в стравохід і викликає роздратування. Деякі люди страждають від цієї напасті досить регулярно.

В аптеках пропонують безліч препаратів, які можуть зняти печіння, але дієтологи рекомендують не зловживати такими ліками, а впоратися з допомогою продуктів.

Вони попереджають, що повністю впоратися з печією не вдасться, але можна значно полегшити симптоми.

Серед екстрених засобів, фахівці назвали папайю, алое-віру, банани і вівсяну кашу.

В папайї міститься спеціальний фермент папаїн, який значно покращує травлення, запобігає розладам шлунка, позбавляє від нудоти і знімає печію.

Також від печії допоможе сік алое, який славиться своїми цілющими властивостями. У алое є протизапальні та заспокійливі властивості, тому воно особливо ефективно в тих випадках, якщо печія викликана гастритом або виразковою хворобою.

Банани здатні обволікати стінки стравоходу і знімати роздратування. А ферменти, які містяться в цьому фрукті, сприяють поліпшенню травлення і роботи кишечника.

Крім того, впоратися з печією допоможе вівсянка. У ній мало жиру, багато волокон і вона здатна заспокоїти шлунок. Її можна чергувати з рисовою, пшоняною і гречаною кашами.

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Відео: РБК-Україна