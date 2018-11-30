Як позбутися печії: дієтологи назвали чотири несподіваних продукти

Ці продукти здатні нормалізувати травлення
Фахівці розповіли, які продукти можуть допомогти впоратися з печією без застосування лікарських засобів. Про це пише видання "Сьогодні".
Відчуття печії, коли після їжі пече в горлі і за грудиною, відчувала хоча б раз у житті кожна людина. Це пов'язано з тим, що шлунковий сік потрапляє в стравохід і викликає роздратування. Деякі люди страждають від цієї напасті досить регулярно.
В аптеках пропонують безліч препаратів, які можуть зняти печіння, але дієтологи рекомендують не зловживати такими ліками, а впоратися з допомогою продуктів.
Вони попереджають, що повністю впоратися з печією не вдасться, але можна значно полегшити симптоми.
Серед екстрених засобів, фахівці назвали папайю, алое-віру, банани і вівсяну кашу.
В папайї міститься спеціальний фермент папаїн, який значно покращує травлення, запобігає розладам шлунка, позбавляє від нудоти і знімає печію.
Також від печії допоможе сік алое, який славиться своїми цілющими властивостями. У алое є протизапальні та заспокійливі властивості, тому воно особливо ефективно в тих випадках, якщо печія викликана гастритом або виразковою хворобою.
Банани здатні обволікати стінки стравоходу і знімати роздратування. А ферменти, які містяться в цьому фрукті, сприяють поліпшенню травлення і роботи кишечника.
Крім того, впоратися з печією допоможе вівсянка. У ній мало жиру, багато волокон і вона здатна заспокоїти шлунок. Її можна чергувати з рисовою, пшоняною і гречаною кашами.
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Відео: РБК-Україна