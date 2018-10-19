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Не зіпсує фігуру: фахівці назвали продукти, які можна їсти вночі

Lite » Краса і здоров'я 19.10.2018 - 16:55
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Ці продукти допоможуть поліпшити травлення

Вчені повідомили, що є певний перелік продуктів, які можна вживати по ночах, без шкоди для сну або фігури. Про це пише kr24.com.ua.

Іноді життя складається так, що єдиний час, коли з'являється можливість поїсти – вже глибока ніч. Для лютих трудоголіків, фахівці склали список продуктів, які можна вживати в будь-який час доби, в тому числі і вночі. Від цього не постраждає ні фігура, ні сон.

У першу чергу, фахівці рекомендують тримати в холодильнику біле м'ясо птиці. Відмінно підійде варена куряча грудка або запечене куряче філе. В цьому м'ясі міститься триптофан, який ще називають амінокислотою гарного настрою. При дефіциті триптофану в організмі людини можуть виникнути проблеми зі сном, а також з судинами і серцем.

Другим продуктом, який ефективно втамовує спрагу і покращує травлення, вчені назвали кефір. Випивши склянку кефіру можна не боятися погладшати, а ось ситості додасться.

Також корисним нічним перекусом може стати гарбуз. Він не калорійний, але при цьому надзвичайно корисний, так як в ньому багато корисних вітамінів.

Крім того, вночі можна з'їсти шматочок риби, в тушенном вигляді, наприклад. Вона не стане великим навантаженням для травлення. Більшість сортів риби містить вітамін В6, який необхідний організму для синтезу мелатоніну, гормону сну.

Ще один корисний продукт, який можна з'їсти вночі – це куряче яйце. Вони швидко вгамовують голод і не перевантажують шлунок. Крім того, яйця заспокоюють кислотний рефлюкс, який провокує печію.

До речі, раніше ми писали про те, що дієтолог розповіла, на що важливо звертати увагу при складанні раціону.

А також ми розповідали про те, що фахівці назвали продукти, які допоможуть схуднути.

Відео: РБК-Україна

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