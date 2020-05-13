Ирина Билык поделилась собственным рецептом маски для лица

Уже два месяца украинцы приводят себя в порядок самостоятельно. Не исключение и звезды – они тоже обходятся без салонов красоты и помощи профессионалов. В программе «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», Ирина Билык, Камалия и Екатерина Кухар рассказали, какие бьюти-процедуры проводят в домашних условиях.

Во время карантина кардинально изменила прическу прима-балерина Екатерина Кухар. Она впервые за 15 лет перекрасилась. Над цветом колдовал ее муж, премьер Александр Стоянов. Конечно, под руководством парикмахера, который наблюдал за процессом онлайн.

«Мне вообще все говорили, что из черного выйти невозможно, ты 15 лет была брюнеткой, забудь. Мой цвет сейчас – коньячный блонд. Для того, что получился такой близкий к натуральному оттенок, сначала нужно было дойти до блондинки. Я была похожа на Чужого. Понимала, что это просто катастрофа, было что-то среднее между апельсином и колоском, а моему парикмахеру по скайпу нужно будет налить что-то очень крепкое, – говорит Екатерина Кухар в эфире канала «Украина», но добавляет, что финальный результат понравился многим. – У меня взорвался директ, было много комментариев, что я стала выглядеть очень натурально, что помолодела. Народу понравилось, мне было невероятно приятно».

Певица Камалия скучает по процедурам для тела. Впрочем, и дома имеет девайс, который помогает ей расслабиться.

«Сейчас, к сожалению, на всевозможные спа-процедуры, к косметологу, массажисту невозможно поехать. Но у нас дома есть определенные условия, где я могу расслабиться. Есть массажное кресло, вечером я люблю прилечь на него и получить массаж. Конечно, с руками настоящего, хорошего массажиста это не сравнится, но все же», – отметила Камалия.

А вот что касается ухода за лицом, то собственный действенный рецепт имеет Ирина Билык. Певица охотно делится им со зрителями:

«Я очень люблю маску из перепелиного яйца, немного сметаны и меда. Обязательно яйцо перепелиное, потому что в нем много минералов и витаминов», – рассказала Ирина Билык в интервью программе «Зірковий шлях».

Напомним, ранее Ирина Билык неожиданно высказалась о ревности своего супруга.