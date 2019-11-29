Игра на опережение: как предотвратить набор лишнего веса

Наверняка вы слышали утверждение, что болезнь легче предупредить, чем лечить. Оно справедливо и по отношению к вашей фигуре и весу - намного легче предотвратить появление лишнего, чем потом усиленно пытаться от него избавиться. Врач-диетолог Наталия Самойленко, которая ранее развеяла главный миф о дробном питании, поделилась советами в своем Instagram, которые помогут вам этого добиться.

Эксперт рекомендует придерживаться 10 принципов, которые не допустят диагноза лишний вес или же ожирение.

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1. Забудьте о постоянном жевании. Промежутки между вашими законными тремя/пятью приемами пищи должны оставаться чистыми! Ни печеньки, ни кофе с молоком. Мы не воспринимаем это как еду, но, поверьте, у инсулина на этот счет совсем другое мнение.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Помним о правиле экватора! После 15:00 забываем об углеводах и продуктах, повышающих инсулин, а заодно и о лишнем весе.

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3. Даже у тех, кто не интересуется боевыми искусствами Японии, присутствует в жизни СУМО. В особенности у людей, любящих поесть вечером! Существует правило, от которого зависит наша стройность — приемов пищи в первой половине дня должно быть больше, чем во второй. Если у вас 3-кратный рацион, завтрак и обед должны быть до 15:00.

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4. Меньше сахара! Он — причина лишнего веса, многих болезней и преждевременного старения. Замените сахар свежими фруктами и ешьте их в первой половине дня.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Пейте воду. Много воды. С ее помощью происходят все процессы в организме, в том числе и процессы жиросжигания. Нет 1,5-2 литра воды в день — нет и похудения.

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6. Засыпайте в 23:00. Гормон, отвечающий за жиросжигание ночью (соматотропин), включается в работу с 23:00 до 1:00. Уснете после полуночи — похудеть в этот день для вас не представится возможным. Позаботьтесь о качестве сна! Гаджеты перед сном, шум и даже слабые источники света снижают выработку мелатонина.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

7. Завтракайте всегда и при любых обстоятельствах! Отказ от завтрака — одна из основных причин ожирения.

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8. Правильный выбор продуктов. Меньше простых углеводов, продуктов промышленной обработки и другого "магазинного мусора".



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Иллюстративное фото (pexels.com)

9. Регулируйте уровень "гормона стресса". Высокий кортизол — еще одна причина лишнего веса. Меньше стресса, меньше кофе — меньше и лишнего веса.

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10. Ведите активный образ жизни. Стандартная фраза, казалось бы, но никто не станет спорить с тем, что протирание боков на диване никак не поспособствует стройности.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, ранее диетолог развеяла главные мифы о кофе и дала советы по употреблению.