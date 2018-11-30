Из-за них ты не худеешь: продукты, которые повышают аппетит

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Насыщенные жиры возбуждают аппетит

Несмотря на то что жиры давно реабилитированы диетологами и признаны неопасными для талии, одно их свойство оставалось неизученным. Последние исследования показали, что проблема не в том, что насыщенные жиры калорийны или содержат холестерин, а в том, что они обладают способностью притуплять чувство насыщения и возбуждать аппетит. Об этом сообщает российское СМИ.

Ученым удалось обнаружить воздействие насыщенных жиров на гипоталамус, который отвечает за чувство насыщения и появления чувства голода в человеческом организме. Особенно активно влияют на гипоталамус свиной жир и сливочное масло.

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Исследователи установили, что люди, регулярно употребляющие сливочное масло и свинину, меньше контролируют свой аппетит и едят чаще. А исключение из меню свинины и сливочного масла в их рационе привело к снижению веса на 5−10% всего за месяц при том, что остальной рацион оставался неизменным.

Ученые убеждены, что полный отказ от свиного мяса не может привести к каким-либо негативным последствиям вне зависимости от состояния здоровья пациента, его исходного веса и пищевых привычек.

Напомним, что эксперты рассказали о диете без ограничений в еде.

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Видео: (video.rbc.ua)