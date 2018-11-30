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Через них ти не худнеш: продукти, які підвищують апетит

Lite » Краса і здоров'я 30.11.2018 - 16:43
Через них ти не худнеш: продукти, які підвищують апетит
Фото: (pxhere.com)

Насичені жири збуджують апетит

Незважаючи на те що жири давно реабілітовані дієтологами і визнані безпечними для талії, одна Їх властивість залишалася невивченою. Останні дослідження показали, що проблема не в тому, що насичені жири калорійні або містять холестерин, а в тому, що вони мають здатність притупляти почуття насичення і збуджувати апетит. Про це повідомляє російське ЗМІ.

Вченим вдалося виявити вплив насичених жирів на гіпоталамус, який відповідає за відчуття насичення і появи почуття голоду в людському організмі. Особливо активно впливають на гіпоталамус свинячий жир і вершкове масло.

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Дослідники встановили, що люди, які регулярно вживають вершкове масло і свинину, менше контролюють свій апетит і їдять найчастіше. А виключення з меню свинини і вершкового масла в їх раціоні призвело до зниження ваги на 5-10% всього за місяць при тому, що решта раціону залишався незмінним.

Вчені переконані, що повна відмова від свинячого м'яса не може привести до яких-небудь негативних наслідків незалежно від стану здоров'я пацієнта, його вихідної ваги і харчових звичок.

Нагадаємо, що експерти розповіли про дієті без обмежень в їжі.

Також дієтологи розповіли, чому в стресі ми їмо солодке і як з цим боротися.

Відео: (video.rbc.ua)

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