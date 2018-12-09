"Хорошее настроение на весь день": модель поделилась утренней тренировкой

Фото: (pixabay.com/Free-Photos)

Модель рассказала собственные секреты идеальной тренировки

Известная украинская модель и блогер Юлия Дементьева, обладающая идеальными параметрами, рассказала о своей утренней тренировке, которая помогает зарядиться энергией и хорошим настроением на целый день. Об этом она написала в своем Instagram.

Она рассказала, что интенсивная тренировка является одним из самых эффективных способов улучшить настроение и самочувствие.

"Один из вариантов как обеспечить себе хорошее настроение на весь день, это, конечно же интенсивная тренировка дома, на улице или в зале", — пишет Дементьева.

Она привела в пример собственную тренировку, по которой занимается по утрам:

1. Начнем с кардио. На видео этой части нет, это должно быть на ваше усмотрение. Прыжки на скакалке, быстрая ходьба, легкий бег, велосипед, что угодно.15 минут.

2. Гиперэкстензия. Носки параллельно. Тренажер необходимо отрегулировать под свой рост. Верхний валик должен быть в том месте, где находится сгиб поясницы и бедра. Поднимаем туловище. В таком положении следует зафиксироваться примерно на секунду и снова повторить. На опускании тела делается вдох, а при возврате к исходному положению – выдох.15 раз по 4 подхода.

3. Присед с мячом. Ноги широко, носки в стороны, колени в стороны. Глубокие.15-20 раз 4 подхода.

4. Жим ногами вес 50-55. Стопы на уровне глаз. 20 раз 4 подхода.

5. Подъем бедер со штангой. 10 кг 20 раз 4 подхода.

6. Пресс. Короткие выдохи - сокращение мышц. 30-40 раз 3-4 подхода.

7. Отжимания широкий хват женская стойка с колен или классическая на стопах 15-20 раз 3-4 подхода.

8. В конце необходимо выполнить стречинг. Сидя на коврике сделать складку голова к ногам, зафиксировать на 2 мин. Развести ноги, сложиться сначала ухом к правой на мин, потом к левой. Потом перед собой, задержать на 2 мин.

Также модель добавила, что такая тренировка подойдет новичкам.

Видео: (instagram.com/yulianadementyeva)

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Видео: РБК-Украина